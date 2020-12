Juventus, Rabiot in tribuna con la Fiorentina: ecco perché

Adrien Rabiot non giocherà Juventus-Fiorentina. Ma la sua assenza nel match di Torino non è dovuta a una scelta tecnica, bensì rappresenta una delle conseguenze della sentenza su Juventus-Napoli.

Come ha spiegato lo stesso club bianconero, infatti, Rabiot sconterà la giornata di squalifica in seguito alla pubblicazione del provvedimento definitivo di giustizia sportiva relativo a Juventus-Napoli. “Adrien Rabiot non appare in distinta poiché sconta la squalifica in seguito alla pubblicazione del provvedimento definitivo di giustizia sportiva relativo a Juventus-Napoli del 4 ottobre”, fa infatti sapere la Vecchia Signora su Twitter.

In realtà, dopo la prima lettura della decisione del Collegio di Garanzia del CONI, esiste ancora la possibilità che sia la partita con l’Udinese quella in cui il giocatore debba scontare il turno di sospensione. Per motivi di cautela, però, la Juventus ha deciso di non inserire Rabiot tra i giocatori a disposizione di Pirlo già con la Fiorentina. In modo da essere certa di evitare qualsiasi contenzioso legale e regolamentare anche su questa ulteriore vicenda.

OMNISPORT | 22-12-2020 20:19