12-08-2022 09:41

La Juventus è impegnata negli ultimi accorgimenti per sistemare la rosa. La prima cosa da fare è cedere assolutamente Adrien Rabiot, centrocampista francese inviso a buona parte della tifoseria e che non rientra più nel progetto tecnico bianconero.

Il Manchester United sta provando a portarlo a Old Trafford, ma per fare ciò deve superare le resistenze economiche della mamma-agente Veronique.

Nel frattempo oggi i Red Devils saranno a Torino per tentare di chiudere.

United-Vernoque: incontro agrodolce nella giornata di ieri

Al momento, la trattativa tra la Juventus e il Manchester United per Adrien Rabiot è appesa a un filo, e questo dipenderebbe dal colloquio di ieri tra la dirigenza dei Red Devils e la mamma-agente di Rabiot, la signora Veronique. Donna d’affari inflessibile, è famosa per essere molto aggressiva e invadente, pretendendo per suo figlio sempre stipendi elevatissimi.

La Gazzetta dello Sport parla di una frenata dopo questo incontro, con la signora che non è soddisfatta dell’offerta economica fatta per Rabiot. Tuttosport è leggermente più ottimista sulla trattativa, ma senza dubbio i Red Devils dovranno accontentare in tutto e per tutto Rabiot se vogliono che si trasferisca a Manchester.

Nelle intenzioni dell’entourage del giocatore c’è la volontà di aumentare lo stipendio rispetto a quanto prende in bianconero, per cui arrivare a un ingaggio non lontano dai 10 milioni. Considerano che lo United non gioca la Champions, questa cifra potrebbe anche essere raggiunta

Oggi missione di John Murtoug, tra la Juve e lo United è quasi fatta

Paradossalmente, al contrario, l’intesa tra i due club sarebbe già stata trovata, e questa è una novità perchè solitamente è più difficile che due società si mettano d’accordo rispetto a un club e un giocatore.

L’offerta dei Red Devils, scrive Tuttosport, di 15 milioni di sterline (più o meno 18 milioni di euro) per un giocatore in scadenza tra meno di un anno non è affatto da scartare, e oggi è atteso a Torino il General Manager dello United John Murtoug, che arriva in città per chiudere l’affare.

Probabile che nel pomeriggio arrivino ulteriori novità, dato che l’accordo di massima è già stato trovato.

Rabiot blocca ancora l’arrivo di Paredes

Alla fine dovrebbe rimanere in rosa Arthur, dato che il suo stipendio non gli permette di andarsene, e che lui non vuole ridursi l’ingaggio, i bianconeri, anche se in pratica non rientra più nei piani della Juve e potrebbe passare un anno in panchina o in tribuna.

Chi dovrebbe arrivare invece è il metronomo del PSG Leandro Paredes, per il quale servirebbero tra i 15 e i 20 milioni, proprio la cifra che i bianconeri incasserebbero da Rabiot. Una volta ceduto il francese, i bianconeri dovrebbero poi fiondarsi sull’argentino, per consegnare ad Allegri l’ultimo tassello della sua nuova squadra.