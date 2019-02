Juventus, rivolta contro Allegri: pioggia di insulti

“Venti giorni. 20 giorni per essere pronti a una sfida da vivere, e vincere, tutti assieme. Fino alla fine”: Massimiliano Allegri dopo l’amara serata di Madrid ha cercato di serrare le fila in casa Juventus, in vista della partita di ritorno contro l’Atletico a Torino.

Ma il popolo bianconero lo ha già abbandonato: i tweet di risposta dei tifosi variano dal sarcastico all’offensivo. All’allenatore dei campioni d’Italia si imputa la colpa maggiore del naufragio della Vecchia Signora: l’atteggiamento della squadra in campo (troppo attendista e difensivo), la rinuncia a Cancelo dal 1′ per De Sciglio e l’ingresso tardivo dell’esterno portoghese nel finale di partita, la manovra compassata della squadra, il gioco quasi inesistente, l’arrendevolezza nel secondo tempo.

Alle dichiarazioni roboanti in sala stampa (“Dobbiamo segnare un gol, meglio ancora due”) non ha fatto seguito l’atteggiamento in campo dei bianconeri, intimoriti dal pressing e dall’agonismo della squadra di Simeone.

Queste e altre sono le accuse mosse nei confronti del mister toscano, e diversi tifosi non mantengono la serenità e passano direttamente agli insulti. C’è chi chiede l’immediato cambio tecnico (Zidane), c’è invece chi invece predica pazienza. Ma il malcontento è evidente ed esteso.

“L’Atletico è una squadra che ti fa giocare male e lo sapevamo – la spiegazione di Allegri nel dopo gara -. Abbiamo fatto un buon primo tempo, con ritmi alti e ottima circolazione di palla, ma poi ci siamo adeguati a loro. Il nostro secondo tempo è stato brutto, abbiamo rallentanto e sbagliato molto”.

“Siamo stati puniti su due palle inattive, la loro forza, perché sanno essere cattivi anche quando la partita sembra senza sussulti. Ci siamo però fatti trovare impreparati anche un altro paio di volte, come sulla traversa e nell’occasione di Diego Costa. C’è grande delusione. Ma piangersi addosso non ha senso, non siamo morti come non lo eravamo l’anno scorso dopo aver perso 3-0 in casa con il Real Madrid. A Torino possiamo ribaltarla, anche perchè peggio di così non si può fare. Ci vorrà l’aiuto di tutti e un grande match”.

SPORTAL.IT | 21-02-2019 12:40