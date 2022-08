Juventus-Roma, Allegri: "Sempre bello incontrare Mourinho"

26-08-2022 16:51

È la vigilia di Juventus-Roma, una partita molto importante per entrambe le squadre e per i due allenatori, Massimiliano Allegri e José Mourinho. Il tecnico bianconero non vede l’ora di sfidare il portoghese: “È sempre bello incontrare Mourinho – ha detto Allegri -. La sua squadra sta proseguendo il trend positivo iniziato lo scorso anno: sta facendo un ottimo lavoro e sta plasmando la Roma a modo suo”.

Il tecnico ha poi parlato di mercato: “Paredes non è ancora arrivato e non so se arriverà. Sono molto contento per Milik – così Allegri sul nuovo acquisto -, ha numeri impressionanti e potenzia l’attacco. È un giocatore che preferisce venire incontro e può giocare anche con Vlahovic. Aspettiamo il nullaosta così domani sarà a disposizione”.