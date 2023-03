Sampdoria battuta 4-2, decisiva una doppietta di Rabiot che divide i tifosi juventini: tutti compatti invece a sostegno di Vlahovic, pareri contrastanti su Allegri

Due minuti di black-out totale, la paura che serpeggia, poi la gioia finale. Juventus-Sampdoria è stata una partita dalle emozioni contrapposte, dagli stati d’animo a corrente alternata: come spesso accade quest’anno, i bianconeri di Allegri non sono riusciti a chiudere la partita quand’era il momento di “ammazzare” l’avversario. La Samp si è rifatta sotto, ha pareggiato, ci ha creduto. Nel secondo tempo la squadra di Allegri si è scossa, ha iniziato ad attaccare senza soste, ed alla fine ha trovato il gol del sorpasso di Rabiot, prima del 4-2 finale di Soulè.

Juve, Rabiot protagonista della serata

Il francese è stato l’indubbio protagonista della serata: altri due gol, che portano il totale annuale a 7 (in serie A, oltre a due nelle coppe), una prestazione di sostanza e qualità. Sul lato oscuro della medaglia invece c’è Dusan Vlahovic, al quale va l’oscar alla sfortuna (visto che siamo in periodo di consegna statuette…). Qualche buona sponda iniziale, tanti errori, poi la grande occasione del rigore sprecata. E nel finale un colpo di testa perentorio che Turk è riuscito a deviare sul palo, prima del tap-in finale di Soulè. Ma nel mezzo, lo stadio lo ha invocato, e tanto.

Il web bianconero si divide su Rabiot

Il web bianconero si divide: una parte acclama senza dubbio Rabiot, come Francesco: “Giocatore di livello europeo, con un ottima gamba e predisposizione al gioco aereo. Gli mancavano solo i goal, adesso che ci sono anche quelli cosa gli possono recriminare i suoi haters?”. E Giovanni si schiera dalla parte del tecnico bianconero: “Finalmente vi accorgete che Allegri non sbaglia mai nel valutare i suoi giocatori”. Daniele sottolinea: “Sempre stato forte: spesso svogliato ma da 1 anno e mezzo sta facendo vedere grandi cose. Facilità nella corsa, buon sinistro e tanta fisicità. Poi se segna anche…”. E Christian ironizza: “Shhhh…non ditelo a nessuno, ma questo è diventato un giocatore con Allegri“.

I tifosi della Juve al fianco di Vlahovic

E così come ha fatto lo Stadium, anche il web bianconero si schiera a favore di Dusan Vlahovic, sfortunato nel prendere due pali. Come Giuseppe: “Ma è davvero sfortunato ora come ora Dusan dai. Vedersi sbagliare il rigore e per di più la traversa con Soulè che gli segna di testa.. la prossima contro l’Inter..chissà!”. E Sandro aggiunge: “beh nel secondo tempo con l’ingresso di Cuadrado e Suole’ non si può dire che non si sia tirato. Poi se sbagli un rigore e prendi anche un altro palo cosa vuoi fare? Se quei tiri vanno dentro vinci 6-2 e cambiano anche i discorsi”. Tanino aggiunge: “Dusan ha bisogno di giocare più sereno sennò non ne esce più”. Mentre Nenad la vede nera: “A Vlahovic devono aver fatto qualche maledizione. Ora come ora non segnerebbe nemmeno con la palla sulla linea della porta e senza portiere”.

Allegri in o out, il web si divide

Ma qualcuno si toglie anche qualche sassolino nella scarpa difendendo il tecnico, come Luca: “Un minuto di silenzio per tutti gli Allegriout che speravano nel pareggio o ancora meglio nella sconfitta, invece si ritrovano un allenatore che nonostante i problemi societari e una squadra piena di ragazzi giovani è praticamente al secondo posto. Dovete solo impazzire e rosicare!!!. Mentre Matteo rappresenta il partito opposto: “Ridotti a faticare in casa contro la Sampdoria già fallita, con questo allenatore tutto è possibile“. Così come Alberto: “Allegri che si arrabbia perché vuole che i suoi perdano tempo rifugiandosi nella bandierina e loro che invece vogliono il quarto gol e hanno ragione. Io sto con i giocatori e spero vivamente che a fine stagione verrà cacciato”.