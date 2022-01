Juventus-Sampdoria, Marco Lanna: "Ecco cosa ho chiesto ai senatori"

Il neo presidente della Sampdoria Marco Lanna ha parlato ai microfoni di Mediaset prima dell’inizio della partita di Coppa Italia tra Juve e blucerchiati. Queste le sue dichiarazioni:

“Deve essere una partita come tutte le altre, in panchina ci sarà l’allenatore della Primavera insieme a Palombo. Sarà una bella vetrina e dovremo provarci. I ragazzi sanno che affrontiamo una grande squadra ma possono far vedere il loro valore. Credo che tutti i giocatori di esperienza come Quagliarella, Candreva ed Ekdal sono quelli che possono trascinare. A loro ho chiesto unità e aiuto. Perché ci sono tanti giovani che possono andare in difficoltà. Sono fondamentali. Anche da Rincon ci aspettiamo tanto in questo senso”.