Juventus, sfuma un obiettivo a centrocampo: si scalda la pista Pogba

La prospettiva, concreta, di perdere al termine della stagione, e a parametro zero, Kylian Mbappé, inquieta non poco il Paris Saint-Germain, proteso verso la riconquista del titolo francese dopo l’exploit del Lille nella scorsa stagione, ma soprattutto “ossessionato” dalla caccia alla Champions League.

Il Psg rivoluziona il centrocampo: pronti oltre 180 milioni

Nella stagione dell’arrivo di Leo Messi, Mauricio Pochettino ha il “dovere” di mettere in bacheca il trofeo tanto agognato dal presidente Al Khelaifi, al quale dal canto proprio spetterà in estate il compito di scongiurare la partenza del campione del mondo 2018 in direzione Real Madrid, per quello che sarebbe un vero e proprio vulnus alla vigilia del Mondiale in Qatar, terra d’origine del presidentissimo del Psg.

Nell’attesa, il ds Leonardo sta già lavorando in vista di un’altra sessione di mercato che si annuncia sfavillante e che avrà come obiettivo principale quello di rinforzare il centrocampo, per il semplice fatto che, a prescindere dal futuro di Mbappé, migliorare un attacco con Messi e Neymar non sarebbe semplicissimo.

Da scarto del Milan a stella mondiale: idea Paquetà per il Psg

Ebbene gli obiettivi del Psg per la linea mediana potrebbero ripercuotersi sulle dinamiche del mercato italiano, dato che sotto la Tour Eiffel potrebbero approdare Lucas Paquetà e Sergej Milinkovic-Savic.

Il brasiliano ex Milan, che fu portato in rossonero proprio da Leonardo, è di proprietà del Lione, dove il nazionale verdeoro sta spopolando, ma il Milan aveva abilmente strappato una percentuale vicina al 20% su un’eventuale futura rivendita da parte dell’OL: così con il Psg disposto a spendere anche 80 milioni per Paquetà, in casa rossonera già si pregusta un gustoso incasso di circa 15 milioni.

Niente Pogba, il Psg punta su Milinkovic-Savic: Juventus alla finestra

Quanto a Milinkovic, dopo cinque stagioni il serbo potrebbe lasciare la Lazio per trasferirsi in un top club. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’ il Psg avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore e sarebbe disposto ad investire altri 80 milioni per il cartellino, cifra alla quale neppure Claudio Lotito potrebbe opporsi.

Avvicinato nelle ultime setitmane alla Juventus, Milinkovic potrebbe quindi approdare in Francia spianando la strada alla trattativa per il ritorno in bianconero di Paul Pogba, prossimo allo svincolo dal Manchester United.

Il “Polpo” può quindi diventare il grande obiettivo della prossima estate bianconera e vedrebbe così sfumare ancora una volta la possibilità di tornare a giocare in patria.

