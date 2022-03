Milan, Pioli si sbilancia su Ibrahimovic: ecco come sta l'attaccante

05-03-2022 15:23

Sfida importantissima per Milan e Napoli in chiave scudetto. Stefano Pioli ha così presentato il match di domani sera alle 20.45 che tanto vale per la stagione e per il sogno tricolore, soprattutto dopo la reazione dell’Inter di ieri sera.

Milan, Stefano Pioli si sbilancia su Ibrahimovic

Buone nuove per i rossoneri e per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Lo dice lo stesso tecnico in conferenza stampa aprendo uno spiraglio alla presenza di Ibrahimovic nel match di domani sera. “Sta meglio, si è allenato in gruppo sia ieri che oggi e probabilmente verrà con noi domani”.

Milan, occhio al Napoli: le parole di Pioli

Stefano Pioli, dopo lo 0 a 0 contro l’Inter in Coppa Italia è chiamato così come tutto il Milan a una ostica sfida al Napoli di Spalletti: “Il Napoli sicuramente è una grande squadra, allenata molto bene da Spalletti. Ma non esistono squadre perfette, non esistono squadre che non abbiano punti deboli. Abbiamo preparato un piano di gioco attraverso il quale speriamo di trovare delle soluzioni vantaggiose per noi”. E poi aggiunge: “Prima o poi la vittoria contro Spalletti dovrà arrivare. Sarebbe meglio che arrivasse prima piuttosto che poi. Il Napoli ha la miglior difesa del campionato, è una squadra compatta, che lavora bene. Sono bravi sia a palleggiare, sia a cercare la profondità. Credo che entrambe le squadre hanno reparti offensivi forti e penso che chi difenderà meglio avrà più possibilità di successo“.

Napoli – Milan è sfida anche tra Osimhen e Leao

Il tecnico, a domanda diretta ha anche parlato di un possibile paragone tra Osimhen e Leao: “Sono due giocatori importanti ed entrambi determinanti per le due squadre anche se hanno caratteristiche diverse. Osimhen è più centrale, Leao parte da fuori area. Ma entrambi sono imprevedibili”.

