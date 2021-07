Juventus: si complica l'assalto a un punto di forza dell'Italia

Venerdì scorso nel quarto di finale di Euro 2020 contro il Belgio non è stata la serata di Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo, autore di una fantastica doppietta contro la Svizzera nel girone eliminatorio, nel match con i Diavoli Rossi è rimasto a guardare e a soffrire in panchina insieme ai compagni di Nazionale, per poi scatenarsi al fischio finale al termine di un maxi recupero, per festeggiare l’accesso alle semifinali contro la Spagna.

Paradossalmente la decisione del ct dell’Italia Roberto Mancini di non farlo entrare in campo avvantaggia la Juventus, che lo insegue da settimane: se Locatelli non gioca non attira altre pretendenti e la sua quotazione, per ora fissata a 40 milioni di euro, non sale ulteriormente. La trattativa coi neroverdi è già stata attivata da tempo dalla dirigenza bianconera e, al netto delle parole del direttore generale degli emiliani Giovanni Carnevali, che sta provando a gettare acqua sul fuoco, è già entrata ampiamente nel vivo.

Ma questo, come riporta Tuttosport, non significa che la Juve sia in pole position per accaparrarsi il 23enne nativo di Lecco, tuttavia è certo che le parti si sono parlate e per i prossimi giorni, probabilmente entro metà della settimana che comincia domani, è stato fissato un altro vertice. La Juventus però, ovviamente, non è l’unica pretendente a Locatelli: una seria concorrente della Vecchia Signora è infatti l’Arsenal.

I media britannici infatti sono convinti che i Gunners possano sborsare quanto chiesto dal Sassuolo più facilmente e più rapidamente di tutti gli altri, Juve compresa. Ma c’è anche un altro calciatore tramite il quale l’Arsenal potrebbe giocare un altro tiro alla Juve: è il gallese Aaron Ramsey, che vorrebbe tornare in maglia biancorossa dopo due anni in cui, con quella bianconera, ha dimostrato ben poco delle sue reali potenzialità.

OMNISPORT | 04-07-2021 13:57