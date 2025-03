Juventus, tegola Gatti: l'infortunio del difensore mette nei guai Motta per il big match con l'Atalanta

L'emergenza in difesa non finisce mai: scelte quasi obbligate per il tecnico bianconero in vista dello scontro diretto con la Dea. Le condizioni dell'highlander bianconero.

Qualcuno la definisce emergenza ma per la Juventus è ormai un problema cronico quello degli infortuni, specialmente nel reparto difensivo. Anche l’ultimo highlander bianconero alla fine è crollato: Federico Gatti si ferma proprio a ridosso del big match di domenica sera contro l’Atalanta per il quale a questo punto è in forte dubbio. Thiago Motta però si è abituato a gestire queste situazioni e sta già pensando a potenziali contromosse.

Juventus, che sfortuna: si ferma anche Gatti

Spesso viene messo in discussione, talvolta anche dai propri tifosi. Ma Federico Gatti c’è sempre stato in questa tribolata stagione juventina.

Il 26enne piemontese è il giocatore con più minuti in assoluto della rosa a disposizione di Thiago Motta: sono 3.106 in tutto frutto di 37 presenze complessive. Ecco perché l’affaticamento muscolare che lo ha fermato in queste ore non è una notizia banale per la Juventus.

Tanti infortuni in un reparto che funziona

La difesa della Juventus ha subito parecchi scossoni nel corso di questi mesi. Il primo, nonché più importante, ha riguardato Gleison Bremer col brasiliano prematuramente sottratto al suo allenatore. Poi è arrivata la volta di Cabal e infine pian piano tutti sono venuti meno, chi per poche partite chi per più.

Nonostante la continua emergenza, i bianconeri hanno fatto registrare ottimi numeri: non può essere frutto del caso se quella della Vecchia Signora è la miglior difesa della Serie A insieme a quella del Napoli di Conte.

Atalanta macchina da gol lontano dal Gewiss

Tutti tranne uno, appunto. L’ultimo ad arrendersi è stato proprio Gatti che secondo le ultime provenienti dalla Continassa difficilmente farà parte della spedizione bianconera anti-Atalanta. Una bella gatta da pelare per il criticato Thiago Motta, che mai avrebbe rinunciato al suo uomo più utilizzato.

Anche perché la Dea è una squadra particolarmente ostica soprattutto fuori casa (12 gol segnati nelle ultime tre partite lontano dal Gewiss, solo uno invece messo a segno davanti al proprio pubblico).

Le possibili scelte di Motta per il big match

Con Gatti in forte dubbio e Renato Veiga che difficilmente recupererà per il posticipo domenicale della 28esima giornata di campionato, ecco che le scelte diventano davvero ardue per Thiago Motta.

Accanto a Kelly, fin qui alti e bassi, dovrebbe esserci Kalulu in un quartetto difensivo che vedrebbe le conferme dei terzini Weah e Cambiaso. Improbabile si decida di ricorrere al cambio ruolo di Locatelli o altri esperimenti poco opportuni vista la posta in palio.