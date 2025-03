Juventus, l’ex Szczesny sponsor di Motta: dopo la serata super col Barcellona l’assist a tecnico e Giuntoli

Determinante nel successo dei catalani in casa del Benfica, il portiere ha poi commentato l’eliminazione dalle coppe dei bianconeri

Nessun rancore verso la Juventus, anzi Wojciech Szczesny si considera ancora un tifoso bianconero, oltre che un sostenitore del progetto tecnico avviato da Cristiano Giuntoli con l’arrivo di Thiago Motta: le incomprensioni legate al suo addio sono dimenticate, dopo la prova superlativa in Benfica–Barcellona il portiere polacco ha spiegato di credere fortemente nella nuova Juve.

Champions, Szczesny eroico in Benfica-Barcellona

Se il Barcellona è riuscito a uscire con una vittoria per 1-0 dal campo del Benfica nell’andata degli ottavi di finale di Champions League molto lo deve alla prestazione di Wojciech Szczesny, protagonista di una gara spettacolare. Il portiere polacco ha salvato i suoi in almeno 6 o 7 occasioni, ma a fine gara non è stato premiato come MVP (il riconoscimento è andato a Pedri): “Forse io stavo giocando a padel”, ha scherzato Tek a fine gara.

L’addio di Szczesny alla Juventus

Dopo la vittoria del Barça Szczesny è però tornato a parlare anche della Juventus, da cui si è separato in estate. La storia è nota: i polacco avrebbe voluto restare, ma il Football Director Cristiano Giuntoli aveva altri piani e così Tek ha deciso di annunciare il ritiro, salvo poi accettare la proposta del Barcellona, rimasto orfano dell’infortunato Ter Stegen.

Dopo l’addio Szczesny dichiarò di non essere stato d’accordo con la scelta della Juventus, ma poi ha avuto parole di profondo rispetto verso il suo ex club e i suoi dirigenti. E anche dopo il successo di Lisbona il portiere polacco ha dichiarato il suo sostegno alla Juventus e il nuovo progetto tecnico avviato dai bianconeri.

Juventus, Szczesny sponsor del progetto di Motta e Giuntoli

“Sono deluso delle eliminazioni da Champions e Coppa Italia”, ha dichiarato Szczesny, che però ha poi immediatamente corretto la rotta. “È stato un momento difficile – ha poi aggiunto il portiere polacco – ma, essendo un tifoso, credo nel progetto Thiago Motta”.

Secondo Szczesny la nuova Juventus costruita da Giuntoli dopo il suo addio è destinata a crescere e migliorare. “È normale che la conseguenza di un cambiamento così enorme siano le partite perse o pareggiate – ha concluso Tek -, ma sono un grande tifoso e credo che questo progetto porterà grandi risultati in futuro”.

Juventus, da Szczesny nessun assist ad Allegri

Le parole di Szczesny non sembrano affatto quelle di un ex deluso dalla società che lo ha messo alla porta, anzi. Chi si aspettava un attacco a Giuntoli e magari un assist per Massimiliano Allegri – le cui vedove continuano a far sentire forte la propria voce all’interno del tifo bianconero – è rimasto deluso. E sono molti gli juventini che sul web gli rendono omaggio.

“Mai banale quest’uomo. Un onore averlo avuto con noi”, il commento su X di Simone. “Tek capitano e uomo vero”, aggiunge Hndrx. “Ha detto tutto ciò che un dirigente avrebbe dovuto dire subito dopo essere usciti dalla Champions”, sottolinea Great__Lion. “Tek idolo assoluto, come ci manca”, scrive Antonio.