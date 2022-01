Juventus-Udinese, Paulo Dybala sul rinnovo: "Non ho nulla da dimostrare"

15-01-2022 23:12

Paulo Dybala ha sbloccato la gara contro l’Udinese con una rete nel primo tempo seguita da esultanza molto più che polemica. Questo ovviamente ha riacceso il caso del rinnovo di contratto dell’argentino, mai come negli ultimi giorni appeso a un filo. Dybala é l’unico giocatore della Juventus ad aver partecipato ad almeno 10 gol in questo campionato: sette reti e tre assist per lui.

Queste le parole dell’attaccante argentino a DAZN:

“Credo che abbiamo fatto una bella partita. Dobbiamo cercare di dare continuità dopo il gol, molte volte succede che dopo avere segnato difendiamo di più, abbiamo paura. Dobbiamo giocare di più per quello. Ovviamente, siamo la Juventus e siamo vicino a chi è sopra di noi. Dobbiamo cercare di vincere, non abbiamo un bel gioco, non è la nostra forza. Dobbiamo puntare sulla voglia, sulla corsa”.

Inevitabile una domanda sull’esultanza, lo sguardo glaciale indirizzato alla dirigenza della Juventus:

“Ho invitato un amico e non lo trovavo, c’era tanta gente. Ci sono state tante notizie, sono successe tante cose di cui preferisco non parlare. Non ho niente da dimostrare a nessuno. La società ha deciso che si parlerà a febbraio e marzo e ne parleremo in quel momento”.

OMNISPORT