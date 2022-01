Juventus, ufficiale Zakaria: il comunicato del Gladbach

31-01-2022 17:08

Denis Zakaria è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Dopo aver svolto in mattinata le visite di rito al JMedical, lo svizzero è passato in sede per firmare il nuovo contratto con i bianconeri. L’annuncio dell’ufficialità è arrivato dall’account Twitter della società tedesca:

“Buona fortuna per il tuo percorso, Denis Zakaria. Il giocatore si trasferisce alla Juventus con effetto immediato. Le due società hanno raggiunto l’accordo sul trasferimento domenica sera e il giocatore ha completato questa mattina le visite mediche a Torino”.

