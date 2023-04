Juventus, ultima chiamata per Pogba: torna contro lo Sporting Lisbona?

Giovedì il primo atto dei quarti di finale di Europa League contro la forte compagine portoghese. Il francese potrebbe tornare proprio al momento giusto.

10-04-2023 11:21

La Juventus ha già archiviato la sconfitta con la Lazio. Nel mirino c’è la doppia sfida con lo Sporting Lisbona in Europa League. Riflettori puntati su Paul Pogba.

Juventus, arriva la decisiva doppia sfida con lo Sporting Lisbona

Il passo falso con la Lazio ha frenato la corsa della Juventus in campionato. Ora serve il pronto riscatto in Europa League. Giovedì, all’Allianz Stadium, è in programma l’andata dei quarti di finale. I bianconeri affrontano lo Sporting Lisbona, giustiziere dell’Arsenal.

Max Allegri sa perfettamente che l’Europa League è l’obiettivo più importante di questo finale di stagione. Vincerla significherebbe avere il pass garantito per la prossima Champions League (a prescindere da questioni extracampo).

Juventus, Allegri spera che sia la volta buona per Pogba

In questa tribolata stagione, Paul Pogba ha disputato solo due spezzoni di partita con la casacca bianconera. Sempre ai box per infortunio, il francese non ha mai potuto dare una mano alla Vecchia Signora. Da arrivo top della scorsa estate, si è trasformato in un totale flop.

Tuttavia, ci sarebbe ancora una speranza. Il tecnico Massimiliano Allegri spera di poterlo convocare per la sfida di giovedì contro i portoghesi e, magari, mandarlo in campo a gara in corso. La sua grande esperienza internazionale potrebbe far molto comodo alla Juventus.

Juventus-Sporting Lisbona, le certezze di Allegri

In attesa di capire se Paul Pogba sarà della partita, Max Allegri sta studiando nel dettaglio la squadra da proporre per mettere in crisi le certezze della forte squadra portoghese. Sicuramente sarà in campo Adrien Rabiot, arrivato già a quota 10 gol stagionali (non si vedevano simili numeri per un centrocampista bianconero dalla stagione 2015/16 con proprio Paul Pogba protagonista).

Tanta fiducia anche in Dusan Vlahovic e Angel Di Maria. Il primo avrebbe davvero bisogno di tornare al gol e, farlo contro lo Sporting Lisbona, potrebbe sbloccarlo completamente. Chiaramente l’estro dell’argentino è fondamentale per pensare di superare l’ostacolo Sporting Lisbona. Ad oggi, il miglior Angel Di Maria si è visto proprio in Europa League. Se poi Paul Pogba dovesse riuscire a rimettersi in piedi, ecco che Max Allegri avrebbe davvero tante interessanti opzioni a propria disposizione.