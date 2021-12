Juventus, un big verso l’addio ma i tifosi se la prendono con Allegri

20-12-2021 08:27

La Juventus punta alla risalita in campionato ma c’è da pensare anche al futuro. I bianconeri devono provare a dare l’assalto alle prime quattro posizione delle classifiche ma quella dell’Inter sembra la fuga giusta per il campionato e per il momento almeno per il titolo di Campioni d’Inverno.

A spaventare i tifosi della Juventus sono però anche le prospettive future. L’abbandono, almeno momentaneo, del progetto SuperLega sembra aver riportato alla luce tutti i problemi economici del club. Nei giorni scorsi Maurizio Arrivabene aveva fatto capire chiaramente che a gennaio non ci saranno i fuochi d’artificio sul mercato e dunque i tifosi che si aspettano grandi colpi potrebbero rimanere delusi.

Le parole di Raiola su De Ligt spaventano i tifosi

Non sono di certo rassicuranti le parole dell’agente Mino Raiola che nel corso di un’intervista pubblicata nella giornata di ieri ha rivelato: “De Ligt è pronto per un nuovo passo, lo pensa anche lui”. Il difensore olandese, dopo una prima fase iniziale piuttosto complicata, si è rivelato il giocatore per cui la Juventus ha investito così tanto e ora è uno dei pezzi più pregiati del mercato internazionale. Le parole del procuratore lasciano pensare a una cessione con la Juventus che incasserebbe una cifra molto importante.

De Ligt verso l’addio: la rabbia dei tifosi

La società bianconera, come gran parte delle società di calcio, deve fare i conti con la crisi economica. Una cessione del genere permetterebbe al club di far quadrare i conti dopo un paio di stagioni negative. Ma più che le scelte sbagliate del club in fase di mercato i tifosi della Juventus se la prendono con Massimiliano Allegri: “Non c’è un solo motivo per restare in una società ridicola allenata da uno che pensa di essere negli anni ’70”. E ancora: “Non è un giocatore per Agnelli e Allegri, mentalità superiore alla barzelletta italica”, scrive Alessio.

I tifosi della Juventus sono convinti che l’olandese potrebbe lasciare Torino anche per colpa delle idee di gioco del tecnico toscano: “Per me se ne va al 100% – commenta Giuseppe – Già quest’anno era praticamente del Bayern Monaco. Poi ci siamo qualificati in Champions ma un altro anno con Allegri non avrebbe senso”. Mentre Donato scrive: “Il gioco di Allegri è completamente inadatto a lui. Raiola ha capito tutto da settembre” e ancora: “Dopo i disastri degli ultimi due anni di questa dirigenza, non si può che vendere i migliori per fare cassa. E bisogna anche ringraziare il migliore allenatore al mondo: Max Allegri. Che disastro”.

