Juventus verso il Verona: Chiesa c’è, assenti Bonucci e Pogba

L’attaccante bianconero è tornato ad allenarsi in gruppo e contro il Verona dovrebbe accomodarsi in panchina, niente da fare per il difensore (dolore al perone) e per il lungodegente francese.

30-03-2023 20:09

Fonte: Getty Images