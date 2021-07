Juventus: via Cristiano Ronaldo, duello con l'Inter per il bomber

Cristiano Ronaldo più vicino all’addio alla Juventus. Non sono arrivate conferme sulle indiscrezioni di mercoledì in merito a una trattativa tra i dirigenti bianconeri e l’entourage del giocatore per un rinnovo fino al 2023. CR7 è al momento in vacanza dopo l’eliminazione del Portogallo dall’Europeo, ma resta in attesa di novità dal suo agente Jorge Mendes.

Le ultime voci fanno pendere l’ago della bilancia verso il Paris Saint Germain: secondo quanto riporta l’Equipe, Kylian Mbappè dopo il flop agli Europei ha deciso di lasciare il campionato francese, per crescere come calciatore in altri tornei più probanti ed affermarsi davvero come il più forte del mondo. Sulle sue tracce c’è il Real.

Secondo i media francesi l’attaccante ha comunicato alla dirigenza del Psg che non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, nonostante la generosa offerta dello sceicco Al Khelaifi: per non perderlo a zero, il club transalpino sarebbe quindi pronto a cederlo questa estate e virerebbe proprio su Cristiano Ronaldo.

L’addio di CR7 ai bianconeri porterebbe respiro alla casse della Juve, e il club torinese avrebbe già individuato il sostituto: da Roma si vocifera di un contatto con Edin Dzeko. Il bomber bosniaco è in scadenza di contratto nel 2022, e la speranza dei bianconeri è di strapparlo ai capitolini a costo zero.

La Roma dal canto suo sarebbe pronta a liberarsi del pesante ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione, ma vorrebbe anche monetizzare qualcosa dalla cessione. Sulle tracce del giocatore c’è anche l’Inter, che lo cerca da tempo, e non è escluso un nuovo duello con l’arcirivale di sempre.

OMNISPORT | 01-07-2021 12:43