Juventus-Vlahovic, l'incontro finale. Spunta il numero di maglia

Salvo imprevisti dell’ultima ora, oggi dovrebbe andare in scena l’incontro decisivo tra i dirigenti della Juventus e gli agenti di Dusan Vlahovic per formalizzare il passaggio del serbo alla Vecchia Signora.

La Juventus incontra gli agenti di Vlahovic

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i dirigenti della Juventus sarebbero pronti ad incontrare l’entourage dell’ormai ex attaccante della Fiorentina per definire gli ultimi dettagli dell’operazione, così da dare il via alla nuova avventura in bianconero del serbo. L’intesa sarebbe già stata trovata da tempo: contratto di cinque anni a ben sette milioni di euro a stagione. Dopo la classica fumata bianca, il centravanti classe 2000 sosterrà le visite mediche (non appena sarà guarito dal Covid, da non escludere che accada nel week-end) e si aggregherà alla sua nuova squadra. Se non ci saranno intoppi, l’esordio ufficiale di Dusan Vlahovic con la casacca della Juventus dovrebbe avvenire nel corso del match di campionato del prossimo 6 febbraio, all’Allianz Stadium, contro l’Hellas Verona.

Vlahovic pronto a prendersi la 7 di CR7

Nell’attesa che arrivi l’ufficialità del suo passaggio alla Juventus, ci si interroga su che maglia indosserà l’attaccante serbo. Considerata la probabile permanenza di Alvaro Morata in bianconero (l’Atletico Madrid non sarebbe ben disposto ad assecondare il passaggio dello spagnolo al Barcellona), Dusan Vlahovic potrebbe decidere di scegliere un numero piuttosto impegnativo ma chiaramente affascinante, ovvero il 7 indossato, negli ultimi tre anni, da un certo Cristiano Ronaldo. Una scelta forte ma che confermerebbe, ancora una volta, la grande determinazione dell’ex punta della Viola. La sensazione è che il 7 sia proprio destinato a finire sulle larghe spalle del serbo.

Juventus, altre operazioni in chiusura

Dopo aver messo a segno il colpo Dusan Vlahovic, la Juventus sta provando a chiudere anche l’operazione Nahitan Nandez. L’uruguaiano, in forza al Cagliari, è in grado di giocare in più ruoli. Un jolly che farebbe decisamente comodo a Max Allegri. Nella trattativa per convincere il club sardo a liberarsi del nazionale uruguaiano potrebbe essere inserito Kaio Jorge (il brasiliano andrebbe al Cagliari con la formula del prestito). La Vecchia Signora starebbe anche valutando la cessione di un centrocampista attualmente in rosa. Arthur piace sempre all’Arsenal e Rodrigo Bentancur è uno degli obiettivi dell’Aston Villa. Attenzione anche al nome di Weston McKennie. Lo statunitense piacerebbe a tanti club, non solo italiani.

