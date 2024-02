Juventus, Vlahovic più altri 10: come cambierà il club bianconero

Vlahovic torna al centro del progetto Juventus si va verso il rinnovo per altri due anni. Ecco chi parte e chi potrebbe arrivare la prossima estate

28-02-2024 10:49

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Ha trascorso tutta l’estate con la valigia pronta direzione Londra. Ora, invece, è l’elemento cardine su cui costruire la Juventus del futuro. Ha sempre avuto ragione, Dusan Vlahovic. Che la maglia bianconera la sente cucita sulla pelle. E, ora, è sempre più vicino al rinnovo.

Juve: la rinascita di Vlahovic, sempre più al centro del progetto

Quindici gol in campionato, di cui dieci nelle ultime nove presenze. Vlahovic è tornato il fenomeno di Firenze, dopo essere stato a un passo dal Chelsea nell’ambito di uno scambio poi non andato in porto con Lukaku. Doveva sistemare i conti della Juventus con la sua partenza ma lo farà in un’altra maniera: riportando la Signora in Champions. Nel momento più complicato dell’annata bianconera, con il sogno scudetto di fatto svanito o quasi e una serie di risultati al di sotto delle aspettative contro squadre di bassa classifica, Dusan c’è. E ci sarà anche nel prossimo futuro, quello che vedrà la Juve di nuovo in Europa.

Dalla possibile cessione al rinnovo: Vlahovic si riprende la Juve

Il 24enne centravanti serbo ex Fiorentina è legato ai bianconeri da un ricco contratto fino al 2026 (oggi percepisce intorno ai 10 milioni, nel 2012 arriverà a 12), che, presto, potrebbe essere prolungato di altri due anni. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport: due anni in più come atto d’amore nei confronti del club, che necessita di ammortizzare i soldi investiti per lui. Due anni in più per diventare il simbolo di una Juventus che – spera – torni a essere vincente. La questione rinnovo sarà affrontata in primavera inoltrata, quando i bianconeri sapranno se la prossima stagione torneranno in Champions e se parteciperanno al Mondiale per club. Ma i contatti con l’agente del giocatore Darko Ristic sono frequenti e il rapporto ottimo.

Come sarà la Juventus del futuro: chi parte e chi può arrivare

Chiesa è ancora al centro del villaggio? In scadenza nel 2025, non è escluso che possa partire. Saluterà Alex Sandro, mentre si farà il possibile per rinnovare il contratto a Rabiot, che si libererà il 30 giugno. Ma la trattativa non è di quelle semplici. Per quanto riguarda le operazioni in entrata, Giuntoli è pronto a sferrare l’assalto a Koopmeiners, che avrebbe già voluto portare a Napoli.

Felipe Anderson l’occasione a zero, Gudmundsson e Calafiori i nomi per allestire una rosa a lungo termine. Infine Samardzic, che a gennaio sembrava fosse destinato ad approdare alle falde del Vesuvio. Il talento dell’Udinese avrebbe rifiutato la corte dei partenopei proprio per promettersi alla Juve.