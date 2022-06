Juventus, Vlahovic: "Vivo per i gol, mi dedico al calcio 24 ore al giorno"

11-06-2022 18:54

Dusan Vlahovic è stato il colpo di mercato invernale più chiacchierato del 2022. Molti quotidiani, in Italia e all’estero, ne hanno parlato a lungo. All’attaccante serbo della Juventus piace stare al centro dei riflettori, ma per buone ragioni: il calcio e i gol, che per il classe 2000 sono una vera e propria dipendenza.

Un estratto dell’intervista di Vlahovic al magazine Icon

In un’intervista alla rivista Icon “Sports Cult”, in edicola dal 14 giugno, l’attaccante bianconero ha raccontato la sua passione per il calcio e ha svelato quali sono le sue sensazioni quando calcia in porta e segna, meritandosi anche la copertina:

“Mi sento al settimo cielo, volo. È una specie di carburante e una volta che l’hai provato devi averne ancora, e poi ancora, devi a tutti costi vivere ancora quell’emozione. È una dipendenza che ti stimola in ogni momento. È ciò per cui vivo”.

Vlahovic e la passione per il calcio

“Mi dedico al calcio 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana e quando vado a casa cosa faccio? Guardo partite di calcio! Le guardo per divertirmi, per rilassarmi, ma anche per imparare e migliorare. Noto delle cose, le analizzo e penso: Io avrei potuto fare questo o quello”.

Con le 29 reti totalizzate nel corso dell’ultimo campionato, con la maglia della Fiorentina prima e con quella della Juventus poi, Vlahovic è stato a lungo al centro della scena. Ma – così come rivelato in anteprima dalla rivista – non è ancora finita qui.