Juventus Women scatenata sul mercato: ecco altri due colpi

Il club bianconero continua a muoversi in ottima futura e si prende due giocatrici ideali per il gioco di Montemurro: Maëlle Garbino e Federica Cafferata.

09-06-2023 20:03

Altri due colpi di mercato in casa Juventus Women. La società torinese continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di coach Montemurro.

Si pesca ancora in casa Bordeaux con l’arrivo dell’attaccante Maëlle Garbino. La terza marcatrice del campionato francese, classe 1996, muove i primi passi in casa Lione fino ad arrivare alla massima serie vincendo due scudetti e due Coppe di Francia. Nel 2016 passa al Séint-Etienne, mentre nel 2018 sposa la causa Bordeaux dove diventa un pilastro. Per lei un contratto fino al 30 giugno 2025.

L’altro acquisto di giornata è Federica Cafferata. Difensore classe 2000, ha indossata la maglia del Napoli e della Fiorentina. Ora sceglie di indossare i colori bianconeri e lo farà fino al 30 giugno 2026.