02-09-2022 08:36

L’ultimo giorno di mercato ha modificato sensibilmente il centrocampo della Juventus, che è riuscita a liberarsi di due giocatori che, per motivi diversi, non facevano pienamente parte del progetto.

Per lo svizzero Zakaria l’ufficialità della cessione è arrivata davvero in extremis, ben oltre la chiusura del mercato italiano e anche di quello inglese.

Ora la mediana della Vecchia Signora dovrebbe rispecchiare le idee del tecnico Allegri, starà a lui dare un gioco a questa squadra.

Zakaria al Chelsea, il comunicato dei Blues

Il mercato in Premier League chiudeva alle 24.00 di questa notte, ma l’ufficialità è arrivata solamente verso le 02.00, ora italiana, in quanto la FA ha concesso una proroga speciale per concludere trattative che erano già state impostate in precedenza.

Riportiamo il comunicato apparso sul sito ufficiale del Chelsea che annuncia la buona riuscita della trattativa (sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro):

“Lo svizzero Denis Zakaria si è unito al Chelsea in prestito dalla Juventus per il resto della stagione 2022/23, con un’opzione di trasferimento definitivo a fine stagione.

Il 25enne è un centrocampista forte ed energico, robusto nei tackle e abile nei passaggi. Zakaria è salito alla ribalta in Bundesliga con il Borussia Monchengladbach, dove è stato spesso schierato in un ruolo di centrocampo difensivo. Può giocare anche in avanti o al centro della difesa.

Al momento del passaggio a Stamford Bridge, Zakaria ha dichiarato: “Voglio salutare tutti i tifosi del Chelsea. Sono molto felice e orgoglioso di essere qui e non vedo l’ora di vedervi presto a Stamford Bridge”.

Alto un metro e novanta, Zakaria ha la mobilità necessaria per coprire un’ampia fascia di terreno, e durante la sua permanenza a Gladbach era regolarmente in cima alle statistiche sulla distanza. Ha contribuito con dei gol, ha giocato 40 volte con la nazionale svizzera, anche ai Mondiali del 2018 e agli Europei dello scorso anno, e ha partecipato a competizioni europee con Young Boys, Borussia e Juve.

Il presidente del Chelsea, Todd Boehly, ha dichiarato: “Denis è un centrocampista di talento con molta qualità e abilità. Aggiungerà profondità e varietà alla nostra squadra in questa stagione e non vediamo l’ora di vederlo giocare con la maglia del Chelsea”.

Behdad Eghbali e José E. Feliciano, proprietari co-controllanti, hanno aggiunto: “Denis porta con sé un’esperienza di alto livello e internazionale, e il suo mix di tenacia e grande distribuzione sarà una risorsa per la nostra squadra. Siamo felici di averlo con noi e gli diamo il benvenuto a Londra”.

I numeri di Zakaria con la Juventus

Denis Zakaria è arrivato dalla Bundesliga nel corso dell’ultimo mercato invernale, la stessa sessione che ha portato in bianconero Dusan Vlahovic.

Il debutto è stato da sogno, in gol il 6 febbraio nel successo dei bianconeri sull’Hellas Verona. Da li però alcuni problemi fisici di troppo (agli adduttori e alla coscia) ne hanno fermato l’ascesa, e il feeling con Max Allegri non è mai scattato del tutto.

Tra tutte le competizioni saranno 15 le presenze dello svizzero, con un gol e un assist (contro il Sassuolo, il 25 aprile). La sensazione è che questo trasferimento, alla fine, accontenti un po’ tutti.

Arthur e Zakaria in meno, Paredes ini più: ora Allegri è stato accontentato

La Juventus non ha svolto solamente un ottimo mercato in entrata, ma ha lavorato davvero bene anche in uscita. Si è liberata di alcuni contratti pesanti (De Ligt, Dybala, Bernardeschi, Ramsey e Arthur) e ha aggiunto giocatori affermati e soprattutto pronti a vincere subito (Di Maria, Pogba e Bremer su tutti).

Soprattutto in mezzo ora Allegri non può più permettersi di non avere un gioco. Presto dovrebbe tornare Pogba, Paredes è il regista chiesto fin dall’inizio del mercato, Miretti ormai è una realtà e una piacevole scoperta, oltre alla solidità di Locatelli, alla fisicità di Rabiot e agli inserimenti di McKennie.

Allegri è stato accontentato letteralmente su tutto sul mercato, e nel centrocampo in particolare. Ora serve dimostrare di poter dare un gioco a questa squadra.