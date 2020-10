Kean, rimpianto Juve: "Siamo un bel gruppo"

E’ stato ad un passo dal tornare a giocare alla Juventus e, visto il suo rendimento al PSG, avrebbe fatto comodo a Pirlo. Kean si gode il momento. La doppietta in Champions League contro il Basaksehir conferma il suo ottimo momento di forma.

“Sono contento. Prima di tutto per la vittoria e poi per come abbiamo giocato. E sì, sono felice per i miei due gol. Ho continuato a lavorare tutto il tempo e non ho mai abbassato la testa. Siamo un bel gruppo e se continuiamo così possiamo andare lontano”.

OMNISPORT | 29-10-2020 08:14