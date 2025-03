Kings League Italia, Hachim Mastour, baci e fenomeni circensi. I momenti più iconici della settima giornata

Nel giorno in cui è stato annunciato il prossimo mondiale in Francia, la Kings League continua a sorprendere: tra debutti internazionali, guest star e momenti virali, è stata una giornata ricca di calcio e intrattenimento

Una giornata caratterizzata da grosse notizie e qualche polemica. E adesso si vola verso un’ottava giornata da non perdere.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una notte piena di special guests a Milano, con i riflettori puntati su volti noti del panorama sportivo. Di chi stiamo parlando? Sugli spalti milanesi si sono visti Michele Trombetta, sinonimo di bomber per gli amanti della Kings League, Kristin Carrer, calciatrice del Como femminile, e Tony Arbolino, pilota di Moto 2. Ma non solo, dato che la serata è stata impreziosita dalla partecipazione di due giocatori brianzoli: Stefano Sensi e Keita Balde. Quest’ultimo, grande appassionato del format, ha dato il via alla prima sfida tra Gear 7 FC e Black Lotus FC lanciando il celebre dado, che cambia le sorti del match, al diciottesimo minuto.

L’esordio di Hachim Mastour e i prestiti internazionali

Fonte:

Ancora minorenne palleggiava con Neymar, sulla bocca di tutti per quel talento puro e cristallino che esprimeva in campo. Poi il clamore mediatico, eccessivo per un giovane ragazzo ritrovatosi di colpo sul tetto del mondo, e una carriera decisamente sotto le aspettative. Ieri Hachim Mastour ha fatto il suo esordio nella Kings League Lottomatica.sport Italy, offrendo una buona provacon l’FC Zeta dei presidenti Luca Toni e ZW Jackson ai danni – un cliché, ormai – dell’FC Caesar di Faina ed En3rix. Che il calcio a sette possa finalmente valorizzare il talento del giovane italo marocchino? Ai posteri l’ardua sentenza. Decisamente meno positivo, invece, l’esordio di Marc Granero: primo calciatore giunto in Kings League Lottomatica.sport Italy attraverso la formula dei prestiti internazionali. Il difensore classe 2001 arrivato dalla Spagna doveva rappresentare il valore aggiunto dei Boomers, ma le uniche cose mostrate ieri sono state un’ammonizione e una tendenza all’anonimato sul campo.

È arrivato il circo in città

Sconfitta amara (5-8, ndr) dei Punchers FC contro i Circus di GrenBaud. I ragazzi allenati da Davide Nardo hanno affondato la squadra di Luca Balbinetti grazie alle prodezze di bomber Bertocchi, l’ “Arciere” Fichera e il “Rettore” Tommaso Conte. Ma il momento più iconico della sfida è stato decisamente l’improvvisata di Pierino – alias Pier Francesco Gentili, del duo Pirlas – che ha siglato il rigore presidenziale presentandosi sul dischetto nello stile di un giocoliere. Uno sfottò perfettamente in linea con l’atmosfera della Fonzies Arena, lo stesso spirito che si è visto anche nella sfida tra Zebras FC e Stallions. Questi ultimi si impongono sugli avversari per 5 a 2, assicurandosi il primo posto in classifica, in una partita contrassegnata dall’errore dal dischetto di entrambi i presidenti. Blur anticipa il tiro dal dischetto con una serie di capriole rivedibili, ma fortunatamente l’errore non influisce sull’andamento della gara.

È nato l’amore

Galeotto fu il match contro gli Underdogs FC verrebbe da dire, parafrasando il celeberrimo verso dantesco. Sì, perché nella sfida tra Undergods e Alpak FC, vinta da questi ultimi per 5 a 4, Domenico Rossi è stato protagonista assoluto. Innanzitutto per la tripletta realizzata, che è stata game changer nella partita contro la squadra di Mirko Cisco. Poi, anche per il gesto compiuto sul momentaneo 4 a 4. Al minuto 33′, infatti, dopo aver segnato Domenico Rossi corre verso la booth avversaria e bacia Martina Andrea Piazzolla, DG degli Underdogs FC. Una scena romantica e appassionante, che ai più nostalgici avrà certamente ricordato anche il bacio che Iker Casillas rifilò alla giornalista – poi moglie – Sara Carbonero dopo la finale dei Mondiali vinta per 1 a 0 dalla Spagna ai danni dell’Olanda.

Ah, come gioca Del Pie… Hernández !

I Gear 7 FC hanno probabilmente il player più talentuoso del torneo. Fran Hernández incanta con giocate sublimi e qualità tecnica, rivelando tutto il suo strapotere in campo. Il numero 10 è infermabile: prima interrompe un’azione offensiva dei Black Lotus FC segnando da metà campo, poi sfrutta un errore difensivo per infilare il pallone all’angolino. Ma non è tutto; a fine match il tabellino parla chiaro: tre gol, titolo di MVP e tre punti d’oro per la squadra di Manuuxo che agguanta in solitaria il quarto posto.

Kings League Italia, la classifica dopo la settima giornata

1) Stallions – 18 punti

2) FC Zeta – 16 punti

3) TRM FC – 16 punti

4) Gear 7 FC – 16 punti

5) Zebras FC – 12 punti

6) Circus FC – 12 punti

7) Boomers – 9 punti

8) Black Lotus FC – 8 punti

9) Alpak FC – 7 punti

10) Underdogs FC – 6 punti

11) Punchers FC – 6 punti

12) FC Caesar – 0 punti