Klaassen: "Andata con la Roma? 8 volte su 10 la vinci"

Si avvicina il ritorno dei quarti di finale di Europa League per la Roma che all’Olimpico ospiterà l’Ajax. Un appuntamento molto delicato, anzi forse il match più importante della sua stagione, almeno fino a questo momento. Dopo il due a uno a suo favore sull’Ajax all’andata, la squadra giallorossa dovrà portare a casa la qualificazione in semifinale di Europa League.

Di fronte i giallorossi si troveranno i lancieri pronti a dare il tutto per tutto per cercare di ribaltare la situazione. Uno dei giocatori chiave degli olandesi, Davy Klaassen, ha parlato così ai canali ufficiali dell’Ajax, mostrandosi anche rancoroso ancora per la gara d’andata. “Se giochi quella partita dieci volte, la vincerai sicuramente sette o otto volte. Ma possiamo incolpare solo noi stessi se ciò non è accaduto”.

Testa quindi alla gara di ritorno, quella di domani sera all’Olimpico. “In realtà mi sento come sempre. È importante che tu ci creda sempre, indipendentemente dal gioco che giochi. Soprattutto in partite come questa, quando hai perso la prima partita. Non c’è molto spazio per noi per i nervi. Queste sono le settimane che contano. Giochi tutta la stagione per entrare in questa posizione”.

