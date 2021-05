Koulibaly: distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale

Nel bel mezzo di una situazione complicata dal pareggio interno contro il Cagliari, il Napoli perde Kalidou Koulibaly: colpa di un infortunio muscolare che ne mette a serio rischio la regolare conclusione del campionato.

A comunicare l’esatta entità del problema riportato dal centrale senegalese è stato lo stesso club azzurro, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito:

“Koulibaly si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Il difensore azzurro ha svolto terapie”.

Ancora nessuna indicazione da parte del Napoli sui tempi di recupero di Koulibaly. Ma naturalmente cresce il timore in vista delle ultime giornate, che vedranno la formaizone di Gattuso opposta a Spezia, Udinese, Fiorentina e Verona.

Sempre per quanto riguarda l’allenamento di questa mattina, come comunicato dal Napoli ” Ospina ha svolto lavoro personalizzato in campo”. Il portiere colombiano è ai box a causa di una distrazione al bicipite femorale.

OMNISPORT | 04-05-2021 14:27