05-09-2022 10:10

A Napoli è scoppiata la Kvara-mania: con i 4 gol segnati nelle prime 5 giornate di campionato Kvicha Kvaratskhelia ha conquistato i tifosi azzurri, che speravano nel suo talento – già ammirato nelle amichevoli pre-campionato – ma non immaginavano che potesse esplodere in maniera fragorosa già nelle prime uscite dell’attaccante georgiano in serie A.

Kvara-mania a Napoli

Ma i napoletani sono pazzi di Kvaratskhelia non solo per quello che fa in campo. Il georgiano s’è dimostrato finora un ragazzo molto umile, concentrato sul suo gioco e sulla voglia di vincere con la maglia del Napoli. Niente distrazioni, se non la sua Nitsa, la fidanzata che l’ha accompagnato nel trasferimento dalla Georgia all’ombra del Vesuvio.

La foto di Kvara davanti al Vesuvio

E poi lo sport, in particolare il basket: Kvaratskhelia festeggia imitando Steph Curry, il fuoriclasse dell’NBA di cui è grande ammiratore, ma è anche tifoso della nazionale georgiana di pallacanestro, impegnata in questi giorni agli Europei.

Ieri Kvaratskhelia ha postato una foto in cui lo si vede guardare la partita dei cestisti della Georgia: lo fa davanti a una finestra panoramica, con vista notturna sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio.

Il post fa impazzire i tifosi del Napoli

Il post è diventato immediatamente virale tra i tifosi del Napoli: Kvaratskhelia e le bellezze di Napoli sono, per i fan partenopei, due grandi motivi d’orgoglio. “Relax con vista Vesuvio, te lo sei meritato Kvara”, scrive su Twitter Diego. “Le due cose più belle e spaventose di Napoli: il Vesuvio e Kvaratskhelia”, suggerisce Dario.

Ignazio, invece, sbatte la foto del georgiano in faccia a coloro che, negli stadi di Spezia e Milano, hanno intonato cori di discriminazione territoriale contro i napoletani. “‘Vesuvio erutta’ si canta in tutti gli stadi italiani… Ma il Vesuvio non lo sa, e continua ad incantare, come Kvara”, scrive Ignazio. “A proposito di Vesuvio… Capisco l’invidia, è condivisibile, come quella per Kvaratskhelia”, aggiunge Manuel.

“La bellezza del calcio e della natura… questa foto sembra una cartolina”, sottolinea Francesco. “Voi cantate ancora sul Vesuvio, noi vinciamo con Kvara”, chiude infine Giov.