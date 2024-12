Kyrgios contro Sinner: nuovi attacchi frontali, ma stavolta l'australiano ne ha pure per Alcaraz

Il 29enne di Canberra non dà tregua a Jannik e punge pure Carlitos: "Non hanno l'aura dei grandi". Poi la sponda a Pavvy G, il fan di Djokovic che getta fango su Sinner.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non si placa la fame di veleni e polemiche di Nick Kyrgios. L’australiano sembra proprio non riuscire a star lontano da bufere e putiferi, quando le acque si calmano è egli stesso a intorbidirle coi suoi giudizi tranchant e le sue prese di posizione fuori da ogni schema. Il bersaglio privilegiato? Jannik Sinner: e chi se no. Il 29enne di Canberra va avanti imperterrito nella sua crociata contro i mulini a vento e, soprattutto, contro il rosso di San Candido.

Kyrgios ancora contro Sinner: “Non ha l’aura da campione”

Questa volta – almeno nel primo dei suoi attacchi – il doping non c’entra. Ma comunque, per Kyrgios, c’è sempre un valido motivo per sparlare di Jannik o per sminuirne le imprese. Questa volta oggetto dei giudizi cattivi dell’australiano è la supposta mancanza di “aura” da campione di Sinner. Una prerogativa che il nuovo dominatore del tennis mondiale condivide peraltro col suo amico-rivale, l’altro signore del tennis di oggi e di domani: Carlos Alcaraz.

La convinzione: “Alcaraz e Sinner sono solo due ragazzi”

Attraverso i social, Kyrgios ha lanciato l’ennesima provocazione a Sinner, tirando in ballo – una volta tanto – pure Carlitos: “Sono soltanto ragazzi, Alcaraz e Sinner non hanno aura“. Poi, in risposta a un utente che gli ha fatto notare come i “ragazzi” soltanto quest’anno abbiano vinto due Slam, mentre lui in tutta la carriera non ne ha portato a casa alcuno, Kyrgios ha aggiunto: “Niente da dire qui. I media sono in una brutta situazione, questo è sicuro. Rispetto a Novak, Federer, Nadal, devono ancora raggiungere quei livelli. Ci arriveranno sicuramente, ma realisticamente per ora sono soltanto dei ragazzi che fanno cose folli. Fate di meglio”.

L’ennesima frecciata sul doping in tandem col fan di Djokovic

Insomma, quando non gli dà del baro o del dopato, Kyrgios pensa a Sinner come a un ragazzino senza carisma. Interessante. In ogni caso, il “solito” attacco sul caso Clostebol l’australiano non se l’è fatto mancare neppure oggi. Condividendo un post di Pavvy G, il “tennis blogger” fan di Djokovic che da mesi è secondo soltanto a lui in fatto di fango gettato addosso a Jannik, Kyrgios ha aggiunto sprezzante: “Fatti”. Il tema del post? Sempre lo stesso: la mancanza di trasparenza nei casi Sinner e Swiatek, bla bla bla.