L'allenatore storico di Lautaro: "Ha la stoffa per essere il capitano dell'Inter"

Alberto Desideri, che lanciò il "Toro" con l'Atlético Liniers di Bahia Blanca a tutto tondo sull'attaccante nerazzurro

09-02-2023 22:53

Su Lautaro Martinez si è espresso recentemente il suo storico allenatore ai tempi dell’Atletico Liniers di Bahia Blanca Alberto Desideri, che lo ha lanciato all’età di 15 anni. Lo ha fatto intervistato dall'”Interista”:

“La sua crescita si vede ad occhio nudo. Ma caratterialmente è sempre stato adatto ad avere un ruolo del genere, ha proprio la stoffa per fare il capitano dell’Inter. Quindi sì, lo vedo più che adatto ad indossare la fascia anche in futuro: per temperamento, caratura e valori, non gli manca nulla. Se lo vedo a lungo in nerazzurro? Sì perché l’Inter è tra le migliori squadre al mondo, penso che il calcio italiano abbia bisogno di mandare le squadre avanti in Champions League e di diventare forte a livello di Nazionale per tornare ad essere in prima linea nel panorama calcistico, come è sempre stato. Se poi arriverà un’altra società con tanti soldi e convincerà l’Inter a venderlo, a quel punto se dovesse decider di andarsene lo farà in quanto professionista, non per altri motivi”.