L'anti-Donnarumma: per lui i milanisti chiedono un aumento

Dopo aver troncato le trattative con Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, il Milan continua a lavorare sui rinnovi degli altri giocatori in organico. Tra questi c’è anche Davide Calabria, terzino che sotto la gestione Pioli ha compiuto un vero e proprio salto di qualità, diventando non solo un punto fermo dell’undici rossonero, ma proponendosi anche come uno dei migliori esterni difensivi del campionato.

Calabria chiede un cospicuo aumento

Il suo contratto scadrà nel 2022, la trattativa tra gli agenti e Paolo Maldini è iniziata già da un po’ ma al momento pare essersi bloccata. “Il Milan e Davide Calabria stanno trattando per estendere il contratto del giocatore fino al 2026 – ha scritto su Twitter il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira – Ieri i rossoneri hanno offerto un nuovo ingaggio da 1,6 milioni di euro all’anno, ma il terzino destro ne chiede 2. Ci sarà un nuovo incontro per cercare di raggiungere l’accordo”.

Calabria chiede dunque un cospicuo aumento – attualmente guadagna un milione l’anno – ma a differenza di quanto avvenuto con Donnarumma e Calhanoglu, stavolta i tifosi del Milan sono tutti con il giocatore: per i milanisti, insomma, Maldini dovrebbe accontentare Calabria.

I milanisti chiedono a Maldini di accontentarlo

“Ma daglieli 2 milioni – commenta su Twitter Manuele – Chi se li merita è giusto che li abbia. Inutile tirar la corda con quelli bravi. Poi arriva il primo terzino straniero e prende 2,5”.

Della stessa opinione Ibrahim: “Di certo non ha chiesto troppo, 2 milioni è abbastanza, ne meriterebbe addirittura 2,5, il ragazzo non è avido”. “È una richiesta giusta per il suo valore. Abbiamo bisogno di giocatori con questo spirito e attaccamento”, ribadisce Wahyu.

“Qualcuno ha chiesto 12 milioni per restare e ci abbiamo pure pensato, non possiamo offrire 2 milioni al miglior terzino destro italiano?”, la domanda di Julz.

SPORTEVAI | 04-06-2021 10:55