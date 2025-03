"L'arbitro non ha fischiato neanche i falli evidenti dell'Inter", il tweet che scatena la bufera

Il direttore di gara di Inter-Monza è in una bufera social per non aver sanzionato molti falli nel secondo tempo della gara del Meazza

Si sono lamentati in parecchi, della direzione arbitrale di Luca Zufferli in Inter-Monza, ma in realtà è stato giusto annullare il primo gol di Lautaro per un fallo di mano dell’attaccante argentino, che invano ci aveva provato dichiarando di aver preso la palla con la coscia. L’errore vero del direttore di gara sarebbe stato, invece, nella gestione della partita e specialmente nel secondo tempo, su altri falli non sanzionati ai nerazzurri e su un possibile tocco di mano di Thuram sull’autogol rimonta del 3-2 al 77′. Di questo avviso è Enrico Varriale, ex vicedirettore di RaiSport, ed anche i tifosi sono scatenati sul web.

Enrico Varriale boccia la direzione di Zufferli in Inter-Monza

Ad aprire la polemica arbitrale di Inter-Monza è il giornalista Enrico Varriale che su Twitter spiega come Zufferli abbia favorito i nerazzurri: “Da 0-2 a 3-2. L’ Inter rimonta il Monza con un grande 2° tempo dopo aver molto sofferto nel 1° . Successo meritato per la squadra di Inzaghi anche se Zufferli nella ripresa agevola il pressing asfissiante dei neroazzurri non fischiando mai per il Monza neanche falli evidenti.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I tifosi interisti sostengono la prova di Zufferli

Ad essere in disappunto sono i tifosi nerazzurri che sostengono che sia stato il Monza ad aver mandato l’arbitro in confusione con continue perdite di tempo: “Ha fischiato ogni singolo fallo e ogni singolo svenimento dei giocatori del Monza.” E ancora: “Hanno perso più tempo quelli del Monza seduti per terra che i treni in ritardo di Salvini ma di cosa parli Variale ma cerca di fare il giornalista serio e non il tifoso del Napoli.”

C’è poi chi provoca: “Preferivate un arbitraggio alla Doveri con caccia all’interista, vero? Sennò i retro pensieri del ‘gomandande’ diventano narrazione mentre vincono gli altri… Invece di giocare lunedì strano giochi domani la fiorentina… ah già: vi devono far vincere ad ogni costo!”

Non si placano gli animi sul web: “Ha lasciato correre UNA marcatura stretta di Acerbi, per il resto ha fischiato ogni minimo contatto a favore del Monza anche su contrasti spalla/spalla regolarissimi. Poi attendiamo fiduciosi i replay del contatto Izzo/Dumfries, rigore la prossima volta.”

E infine: “Partita che doveva finire 6-2 , Monza una squadra che ha trovato due gol e poi ha iniziato a perder tempo e simulare qualsiasi cosa … che vadano in B”.

Per molti la Marotta League continua ad esistere

Dell’altra campana sono poi i tifosi di altre squadre che si scagliano contro i falli dell’Inter non sanzionati da Zufferli: “Ma la classe arbitrale non si vergogna ad essere mortificata ogni domenica in questo modo. Di dover tenere la testa bassa davanti a un padrone in un sistema ormai delegittimato e deriso anche all’estero?“. E ancora: “Il fallo del bestemmiatore LAUTARO che porta al 3-2 dell’Inter… naturalmente ignorato dalle moviole, impegnate a taroccare il frame della Gol line technology! #MarottaLeague”

C’è poi chi scrive: “Ma ci sono ancora persone che seguono questo campionato strafalsato ? Guardo la Juve per una questione di cuore anche se il cervello mi sta suggerendo di passare ad altro perché essere presi in giro in modo così spudorato è davvero assurdo.”

Non si placano gli animi sul web: “Unica cosa positiva, tutti vedono la #MarottaLeague ormai alla luce del sole senza vergona.” E ancora: “Mai visto prima: 95° scoccato dopo che il giocatore del Monza ha allargato il gioco sulla sinistra, per convezione TUTTI gli arbitri del mondo da SEMPRE fanno terminare l’azione di gioco in fase pericolosa, che fa Zufferli: fischia la fine! #MarottaLeague in purezza!

E infine: “Questi rubano pure nelle categorie giovanili, avete visto il rigore regalato all’Inter contro il Milan nel campionato Primavera? Ma di che vi meravigliate??? E’ un sistema Marotta, non solo Marotta League in Serie A.”

Clicca qui per altre notizie sull’Inter