Inter, il labiale di Lautaro sul gol annullato scatena la polemica: dopo il caso bestemmia c’è l’accusa di “bugiardo”

Un gol che regala la vittoria ai nerazzurri che li tiene in testa alla classifica in solitaria (anche se viene assegnato l’autogol a Kyriakopoulos) ma anche tante polemiche per il capitano che esce tenendosi la gamba sinistra

Il doppio ribaltone delle milanesi. Un sabato di paure e rimonte per Milan e Inter, entrambe sotto di due gol ed entrambe capace di portare a casa una vittoria per 3-2. Forse il successo più pesante è quello dei nerazzurri che con i tre punti mantengono le distanze dalle inseguitrici nella corsa scudetto. Ma come spesso capita, quando si parla di Inter, le polemiche non mancano.

Il labiale di Lautaro Martinez

L’Inter è costretta a una clamorosa rimonta per avere la meglio del fanalino di coda Monza ma nel primo tempo era stata la squadra di Inzaghi a sbloccare per prima il punteggio grazie a una rete di Lautaro Martinez sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’arbitro Zufferli convalida ma comincia un lungo check che porterà all’annullamento della rete per un tocco di mano (molto lieve e sicuramente involontario) dell’argentino. Le telecamere indugiano sul capitano nerazzurro e colgono un suo labiale: “L’ho presa con la gamba”, indica Martinez. Le immagini però lo smentiscono.

Le accuse dei social: il caso bestemmia

Qualche settimana fa Lautaro Martinez è finito coinvolto in un caso che è diventato quasi un affare di spionaggio. Dopo la gara persa contro la Juventus, le telecamere avrebbero colto delle espressioni blasfeme del giocatore nerazzurro. La prova tv però non basta, serve un audio che chiarisca con assoluta certezza quanto successo e pronunciato. Un audio che però non arriva mai così come non arriva la squalifica da parte del giudice sportivo. E Lautaro è costretto a intervenire in prima persona giurando di non aver mai pronunciato quel tipo di frasi.

Il labiale contro il Monza e le conseguenti immagini scatenano la reazione dei social, l’argentino sostiene di aver toccato il pallone solo con la gamba ma i video stavolta sono contro di lui e per i social diventa un bugiardo: “Il sempre corretto e mai bugiardo Lautaro”, scrive Raffaele. E ancora: “Gol palesemente irregolare con tocco di mano. Lautaro assicura all’arbitro che non c’è niente. La rapina è il loro Dan, anche se non ne hanno bisogno viene naturale”.

L’amore dei fan nerazzurri e i crampi alla fine

Se i tifosi delle altre squadre sembrano non apprezzare il comportamento di Lautaro, i fan dell’Inter non possono fare altro che applaudire la sua prestazione. Anche contro il Monza l’argentino è stato uno dei migliori in campo, non solo per le sue giocate ma per il costante spirito di sacrificio che ha dimostrato. Al punto che ha finito la gara con i crampi e toccandosi la parte posteriore della coscia destra.