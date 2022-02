L'Inter non vince più, i tifosi ora hanno paura: in due nel mirino

20-02-2022 20:10

L’Inter non vince più. Anzi, adesso perde una partita dopo l’altra. Dopo il Liverpool in Champions, è il Sassuolo a espugnare San Siro in campionato e lo scudetto adesso è seriamente a rischio. Il Milan è a +2, il Napoli potrebbe relegare domani sera i nerazzurri al terzo posto. La squadra sembra in debito d’ossigeno e sui social esplodono critiche e si materializzano timori. Due i destinatari dei messaggi più accesi: Inzaghi per le sue scelte e Handanovic per i suoi mancati interventi.

Marelli: da annullare il gol di Raspadori

A incanalare subito la partita su binari favorevoli ai neroverdi è il gol di Raspadori, nato dopo un contatto dubbio a centrocampo su Calhanoglu. Per l’ex arbitro Marelli in diretta su Dazn non ci sono dubbi: “Il Var non può intervenire in questi casi. Ma per me il contatto su Calhanoglu era irregolare”. Tanti gli interisti che la pensano allo stesso modo: “Nessun fallo su Calhanoglu prima dello 0-1? Dopo Guida, Fourneau: altro dilettante allo sbaraglio”, si lamenta Enrico. Mentre il milanista Andrea, dopo il raddoppio, sfotte: “Come mai non avete chiesto a Marelli se il secondo gol del Sassuolo era regolare?”.

Inter, primi 45′ da incubo col Sassuolo

Al di là delle polemiche arbitrali, non è una bella Inter quella che arriva sullo 0-2 all’intervallo. “Risultato giusto, d’altronde con l’uomo in piu (Gagliardini) per il Sassuolo è più facile”, twitta Gianni. “Barella fuori ruolo manca, perdiamo palla a centrocampo e loro sono ficcanti. Gagliardini inspiegabilmente titolare, io non lo so”, sottolinea Francesco. Per Massimo “Gagliardini e Dimarco nulli, Sanchez da togliere subito. E Barella deve stare al suo ruolo”. Mentre Pino attacca Handanovic: “Ma nel primo gol il portiere che stava facendo? In mezzo alle gambe con un tiro dal limite dell’area?”.

La rimonta non riesce: Inter-Sassuolo 0-2

Nella ripresa l’Inter ci prova ma spreca occasioni su occasioni, rischiando peraltro più volte la terza rete in contropiede. Lorenzo è delusissimo: “Siamo scoppiati, in più Inzaghi ha sbagliato formazione”. Luca se la prende con Handanovic: “È da mesi che si gioca senza portiere, cambi non all’altezza, attaccanti che non sanno più segnare: per fortuna che steccano anche le altre”. Bledar è caustico: “Bel secondo tempo ma un Lautaro inguardabile e un portiere che non è più una sicurezza”. Mentre Marcello fa parlare i numeri: “Milan, Napoli, Liverpool, Sassuolo: l‘Inter si è sbriciolata”.

