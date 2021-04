L'Inter si gode Lukaku: il valore di mercato sale a 120 milioni

Una delle sottolineature di Antonio Conte, il quale ha assunto un atteggiamento diverso rispetto ai media rispetto al recente passato, riguarda l’attaccante belga così fortemente voluto al suo arrivo alla Pinetina: Romelu Lukaku. Un attaccante poderoso, potente e dai colpi altrettanto efficaci, corteggiato già all’epoca dai grandi club della Premier. Con dei numeri decisivi, a studiare le statistiche con la maglia dell’Inter.

L’Inter felice: Conte loda la LuLa, Lukaku-Lautaro

Oggi Lukaku, insieme a Lautaro Martinez, è la soluzione felice, il capitale sicuro, il tesoretto di quest’Inter in cerca di soluzioni (finanziarie, prima di tutto). Aver toccato 20 reti stagionali per la seconda stagione consecutiva, lo ha proiettato nell’Olimpo dei top nerazzurri e ha sicuramente gonfiato il valore di mercato dell’ex Manchester Utd.

Il valore di mercato di Romelu Lukaku

A quanto ammonta il prezzo del cartellino del giocatore belga è una delle domande più interessanti, sul versante del mercato estivo. Sicuramente l’Inter non intende discutere per una cifra inferiore ai 100 milioni per Lukaku, che a Milano si è ambientato bene, ma non ha ancora messo radici tali da indurre e a ritenere la via preferenziale quella della cessione a una big di Serie A, che non gode poi di evidenti possibilità di acquisto per le cifre citate. Dunque, non è affatto azzardato ipotizzare che l’affare si possa chiudere se e solo se nelle casse nerazzurre dovessero arrivare – per il solo Romelu – 120-130 milioni di euro.

Le possibili contendenti: offerte per Lukaku dalla Premier

Conte lo ha blindato in passato e sempre ribadirà e le qualità della punta e il suo valore aggiunto in campo, ma non può certo escludere a priori che dopo il Manchester City altri club inglesi (Lukaku conosce la Premier e i suoi meccanismi) avanzino proposte allettanti. Anche il Chelsea, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe rivalutare Lukaku e tentare la via maestra dell’offerta irrinunciabile per avviare una trattativa con la società guidata da Marotta e Ausilio. In fin dei conti, siamo appena all’inizio e un guastatore potrebbe irrompere sulla scena e sbaragliare la concorrenza insinuando un’offerta giusta e per il giocatore e per la società.

VIRGILIO SPORT | 08-04-2021 12:07