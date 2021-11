L'Inter tutela i suoi pezzi pregiati, pronta la mossa anti-Conte

03-11-2021 12:12

L’arrivo di Antonio Conte al Tottenham sta facendo tremare diversi club di serie A: a gennaio l’ex tecnico di Inter e Juventus potrebbe infatti dare l’assalto ai migliori giocatori del campionato italiano per rafforzare la squadra londinese.

Brozovic nel mirino di Conte

Secondo Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, a rischiare di più è proprio l’Inter, dato che Conte ha lasciato a Milano alcuni dei suoi pupilli. Uno in particolare interessa il neo-allenatore degli Spurs, ma secondo Schira l’Inter avrebbe già pronta una strategia per difendersi.

“Tra i nomi apprezzati da Conte come possibili rinforzi per il suo Tottenham c’è pure Marcelo Brozovic, in scadenza a giugno con l’Inter – scrive Schira su Twitter -. I Nerazzurri però contano di chiudere il rinnovo fino al 2025 entro Natale proprio per evitare tentazioni estere”.

La mossa dell’Inter convince i tifosi

Rinnovare subito, dunque, per evitare che Brozovic venga tentato dal suo ex allenatore e dalla Premier League. Una mossa condivisa dai tifosi nerazzurri che sui social network si sono scatenati contro Conte.

“Tanto Brozovic firma per l’Inter… Conte si attacca al tram!”, commenta Conrad. Marco, invece, teme l’addio del croato: “Come minimo Conte ha già chiamato Brozovic e gli avrà detto di non rinnovare”. “Cioè Conte è arrivato da un giorno e già chiede acquisti? – domanda Andrea – Non gli basta neanche valutare la squadra per un paio di partite, già sa che sono tutti degli scarsoni a centrocampo?”.

Bando, invece, chiede a Conte di guardare altrove: “Brozovic rinnoverà per l’Inter, se proprio vuole un centrocampista che gioca in Italia si andasse a prendere Kessié dal Milan”.

SPORTEVAI