L'Inter voleva partita vinta a Bologna: pronta contromossa, è polemica

22-01-2022 10:16

All’Inter ne erano certi: il giudice sportivo avrebbe concesso il 3-0 a tavolino per la partita non disputata lo scorso 6 gennaio al Dall’Ara contro il Bologna. I rossoblu, bloccati dall’Asl, furono impossibilitati a raggiungere lo stadio, che fu teatro invece di un improvvisato allenamento per i giocatori nerazzurri, con Inzaghi a dirigere al centro del campo. Il 3-0 sembrava scontato a Marotta e soci, che già avevano maldigerito la mancata presa in considerazione della distinta di gara “dimenticata” dal Bologna nel sistema informatico della Lega. E invece il giudice ha disposto il rinvio.

L’Inter valuta il ricorso contro il rinvio del match

La società nerazzurra valuta seriamente il ricorso. Scrive il Corriere dello Sport: “Perché Mastrandrea ha agito in maniera differente? Il ricorso nerazzurro servirà proprio a questo: capire in base a quali elementi è stata presa la decisione. Leggendo il comunicato diffuso ieri sera, infatti, secondo viale Liberazione non c’è alcun riferimento. Vengono riportati gli accadimenti del 5 e del 6 gennaio scorsi, ricordando pure che il ricorso presentato al Tar dalla stessa Lega contro il provvedimento dell’Ausl che stoppava l’attività del Bologna è stato respinto”.

Bologna-Inter, la decisione del giudice sportivo

In realtà, a differenza di Udinese-Salernitana e di due partite dello scorso campionato, Juventus-Napoli e Lazio-Torino, il giudice Gerardo Mastrandrea ha valutato diversamente il comportamento tenuto nella circostanza dal Bologna, che nulla ha fatto per “sollecitare” blocchi o limitazioni dall’autorità sanitaria. “Nessun addebito dunque, anche in termini di carenza di una perfetta diligenza, può essere imputato alla società bolognese, a fronte di un provvedimento della AUSL (al momento) valido ed efficace”, si legge nelle motivazioni della sentenza.

Bologna-Inter, possibile ricorso incendia il web

Per gli interisti però è stata commessa un’ingiustizia. Scrive Andrea: “Una volta che c’è una regola, non viene rispettata: se una squadra trasmette la lista ma non si presenta in campo, viene punita con il 3-0 a tavolino”. Manuel invece spiega il perché del ricorso: “Solo prolungare i tempi in modo tale da giocare più avanti, quando non ci saranno partite ogni tre giorni”. Tra i più indignati ci sono i tifosi della Juventus, come Emil: “Hanno vinto uno scudetto in segreteria e ora fanno ricorso per Bologna-Inter“. Anche Il Pinguino è furente: “Juve-Napoli (la prima, famosa) rinviata per due positivi nel Napoli. La Juve non fa ricorso. Bologna-Inter rinviata per mezzo Bologna positivo. L’Inter fa ricorso”.

CLICCA QUI PER VEDERE IN DIRETTA TUTTE LE PARTITE DELL’INTER IN SERIE A

SPORTEVAI