L'ostacolo che frena la Juve per Locatelli, tifosi inferociti sul web

E’ l’obiettivo dichiarato da mesi, è il nome sottolineato in rosso sin dal primo momento da Max Allegri che vuol dare una bella riverniciata al centrocampo ma, complice anche un Europeo da protagonista che ne ha fatto schizzare il prezzo del cartellino, Manuel Locatelli ad oggi è ancora un giocatore del Sassuolo e chissà se mai riuscirà a vestirsi di bianconero. Il retroscena della frenata sulla trattativa – che comunque non si chiuderà prima della fine di Euro2020 – lo rivela Paolo Paganini.

I capricci di Ramsey bloccano l’arrivo di Locatelli

L’esperto della Rai scrive su twitter: “Il “ripensamento” di Ramsey che vuole restare alla Juventus sta bloccando il trasferimento di Locatelli sul quale ci sono anche altri club. Ramsey può andare ad Arsenal, West Ham o Crystal Palace. Berardi – valutato 35/40 milioni – piace a Sarri ma lo vuole anche il Milan che non può rischiare di perdere Kessie a zero”

I tifosi se la prendono col gallese della Juve

Fioccano le reazioni sui social: “Beh se lo staff di Ramsey,come da contratto,si becca 2,8 milioni se lui resta a Torino non vedo perché dovrebbe sloggiare…un plauso ai geni che stipulano certi accordi capestro” o anche: “ma un dirigente vecchio stile non esiste più? Non vuoi andare via ok ti fai due anni di tribuna” oppure: “La Società Juventus deve prendere il buon Ramsey e spedirlo dove decide lei…..poi prende Locatelli….piuttosto il gallese si fa un anno di tribuna…..punto!”.

C’è chi osserva: “Se ancora una volta e soprattutto causa di uno come Ramsey ci perdiamo l’occasione Locatelli (giovane italiano di presente e futuro) risultando ancora una volta schiavi dei giocatori e soprattutto di una plus valenza, è veramente la volta che infamo sia il giocatore che la società” o anche: “Immagino che però la Juve provi a cedere il gallese in tutti i modi, perché veramente ha dimostrato 0”.

Un tifoso ha la soluzione: “Andrà via come sono andati via Higuain e Douglas Costa…..pagando!!” e infine la nota ottimistica: “Locatelli si fa lo stesso perché e un prestito con diritto di riscatto non c’entra nulla la permanenza di Ramsey , c’è un incontro con il Sassuolo per definire, molto probabilmente andrà lì Dragusin”.

SPORTEVAI | 30-06-2021 11:30