L’Uganda lascia al palo Negro: scaricato l’ex Lazio, il nuovo c.t. è il belga Put

L’approdo della bandiera biancoceleste sulla panchina delle Gru pareva scontato, invece alla fine la federazione s’è affidata all’ex allenatore del Burkina Faso

02-11-2023 17:31

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Sembrava cosa fatta la nomina di Paolo Negro, ex terzino della Lazio, a c.t. dell’Uganda: la federazione del paese africano ha invece sorpreso tutti annunciando l’ingaggio del belga Paul Joseph Put, ex allenatore di Gambia e Burkina Faso.

L’Uganda scarica Negro, Put il nuovo c.t.

Non sarà Paolo Negro a guidare l’Uganda: la nomina dell’ex terzino della Lazio a c.t. delle Gru – questo il soprannome della nazionale sudafricana – pareva scontato un mese scorso. La federazione ugandese ha invece sorpreso tutti affidando la propria squadra a un altro allenatore: il belga Paul Joseph Put.

Negro, svanita l’occasione internazionale

Dopo le esperienze nel calcio minore e in serie C con il Siena, prima come assistente di Alberto Gilardino, poi come tecnico della prima squadra e infine come responsabile delle giovanili, Negro era pronto a lanciarsi nel calcio internazionale sulla panchina dell’Uganda, nazionale attualmente all’83° posto del ranking mondiale che ha fallito la qualificazione alla Coppa d’Africa in programma a febbraio in Costa d’Avorio.

Uganda a Put, ex Gambia e Burkina faso cacciato dal Belgio

Al suo posto la Federazione Calcio dell’Uganda ha scelto di affidarsi a Paul Joseph Put, 67enne tecnico che ben conosce il calcio africano, avendo già svolto il ruolo di c.t. delle nazionali del Gambia e del Burkina Faso. Put ha alle spalle un passato controverso: nel 2008 è stato bandito a vita dal sistema calcio del Belgio a causa di uno scandalo legato alla corruzione.