Ore caldissime sul calciomercato, ufficialmente iniziato da soli 3 giorni ma che è già entrato nel vivo. Dopo Pogba e Di Maria, che sembrano affari fatti, la Juventus è decisa a fare sul serio anche per Zaniolo. Il club bianconero e il giocatore, stando a quanto asserisce la Gazzetta, hanno già trovato l’accordo di massimo sullo stipendio e sulla durata del contratto. Se si trasferirà alla corte di Madama, il talento giallorosso guadagnerà 4 milioni netti a stagione per le prossime quattro stagioni. Bisogna convincere la Roma, che ha rispedito al mittente la prima offerta dei bianconeri ed è ferma sulla propria richiesta di 60 milioni.

La Juventus alza l’offerta per arrivare a Zaniolo

La Juve si è messa così a ragionare così su un’altra formula, un prestito con obbligo, con un riscatto fissato a 30/35 milioni, che può permettere alla Roma di incassare fino a 40 con l’aggiunta di bonus, che scattano al raggiungimento di determinate condizioni

Cassano stronca Zaniolo: Non sa dribblare

Sul giocatore però arriva la mannaia di Cassano. FantAntonio, senza peli sulla lingua come sempre, boccia severamente Zaniolo e dice: “Zaniolo è forte? Ma cosa vuol dire essere forte? Secondo me non fa la differenza, non ha qualità, non mi piace. La Juve perché dovrebbe puntare su di lui? Alla sua età ce ne sono di più forti. La qualità è saper giocare la palla, ma la qualità raffinata non ce l’ha”.

Il barese è spietato: “Se sta bene fisicamente tira dritto, ma non sa dribblare, non vede l’ultimo passaggio, si affida alla potenza fisica. Io, Juve, non penserei mai di andare a prendere lui per 50 milioni. Per me è follia”

Per i tifosi la bocciatura di Cassano è un riconoscimento

Arrivano a centinaia le reazioni ma il parere di Cassano viene preso al contrario dagli juventini: “Cassano chi?????? Il genio del calcio che per la sua ignoranza non divenne mai un fuoriclasse ???”, oppure: “Quali sarebbero i giocatori italiani molto più forti e coetanei di Zaniolo ? Cassano ogni tanti ne spara una”, o anche: “Dopo le parole di Cassano, la Juventus ha accelerato per Zaniolo”.

C’è chi scrive: “Zaniolo ha fatto vincere la Conference alla Roma, è stato decisivo quando doveva esserlo ed ha uno strapotere fisico impressionante, i giochettini da fighetta li lasciamo ad altri, nelle grandi squadre gli Zaniolo servono” e ancora: “Se fosse andato all’inter Cassano lo idolatrava” e poi: “Dopo il “ battesimo “ di Cassano, vincerà sicuramente il pallone d’oro. Da prendere subito” e anche: “Dopo la dichiarazione di Cassano vale già 60 milioni”

Fioccano i commenti: “Cassano ha detto che Zaniolo non è un giocatore decisivo. Credo che bisogna andare di corsa a prenderlo”. In pochi, ma ci sono, danno ragione al barese: “Cassano è un deficiente, nessun dubbio. Quello che mi chiedo io è: con quella storia clinica, vale la pena spendere quei soldi?” e infine: “Gioca a testa bassa, non sa fare un imbucata. Ha progressione e tiro ma pochissima intelligenza calcistica, ha ragione Cassano c’è di meglio”.

