21-09-2022 08:57

Se Massimiliano Allegri resterà o meno sulla panchina della Juventus si vedrà, potrebbero essere decisivi gli incontri fino all’8 ottobre, quando ci sarà la sfida al Milan oppure il bilancio prima della sosta dei Mondiali ma una cosa sembra sicura. Il club bianconero sta riflettendo seriamente sul momento-no che viene dopo altri due anni sofferti ed è pronta a qualche cambiamento.

La Juve vira verso i giovani con un nuovo ds

La strategia usata nell’ultimo mercato, ad esempio, è stata bocciata. I conti non tornano e ora il club vira su un modello diverso, assai simile a quello utilizzato da Milan e Napoli, non a caso le prime della classe.

Juve: Cherubini sarà promosso dg?

In pratica la strada da seguire sarà: scouting, giovani a prezzi contenuti e da valorizzare. Cherubini è apprezzato ma può essere affiancato da un ds di campo e promosso direttore generale.

I tifosi della Juve non credono alla svolta-giovani

Fioccano i commenti su twitter: “Ora si cambia….ancora. Dilettanti allo sbaraglio che non hanno la minima idea di cosa bisogna fare”, oppure: “Quindi si ritorna al progetto giovani, con in panchina Allegri che i giovani li svaluta. Perfetto” e ancora: “Peccato che a Torino dopo 2 partite sbagliate i giovani sono bruciati, sarebbe l’ennesima scelta errata di una dirigenza incompetente ed incapace”.

C’è chi osserva: “Certo effettivamente dopo due annate come queste da ricordare, Cherubini dg… Perché non lo facciamo direttamente presidente della Repubblica e non ne parliamo più..” e ancora: “E certo poi li valorizza mister Champions a suon di prestazioni sontuose, come è successo a Vlahovic, de ligt, Chiesa, Zakaria, etc etc” e poi: “Se non va via Allegri che con i giovani non vuole lavorare e non sa lavorare, inutile farlo” e anche: “Prendere allenatore Gasperini, che sa come valorizzare i giovani e Carnevali come direttore sportivo, che i giovani li trova e già di buon valore tecnico” e infine: “La testimonianza che regna la confusione”.