E’ ufficialmente iniziato solo ieri ma si preannuncia davvero rovente il calciomercato di questa estate. Tra i tormentoni più seguiti c’è quello sul futuro di Dybala, svincolato ormai definitivamente dalla Juventus da due giorni ma ancora senza squadra. L’Inter resterebbe in pole ma non può muoversi senza prima chiudere le dismissioni di giocatori dallo stipendio pesante (Sanchez in primis), il Milan sarebbe alla finestra pronto ad approfittare dell’irrequietezza del giocatore, stanco di aspettare, ma si starebbe inserendo una terza “forza” che potrebbe beffare le due milanesi.

Su Dybala ci sarebbe anche il Monza di Berlusconi

La variabile impazzita si chiama Monza. Secondo gli esperti di mercato, ma anche il Corriere della Sera, Berlusconi e Galliani non pongono limiti ai sogni. Dopo aver preso Cragno, Candreva e Sensi si punterebbe molto più in alto e l’obiettivo sono due top-player.

Il Monza sogna la coppia d’attacco Icardi-Dybala

Galliani avrebbe in testa una coppia di attaccanti da favola, ovvero Mauro Icardi e Paulo Dybala. I contatti con Luis Campos per il centravanti sono già stati avviati: il Psg ha messo in vendita Maurito, il cui sostituto sarà Scamacca del Sassuolo. Il Monza punta ad ottenere l’attaccante con la formula del prestito oneroso e con ingaggio largamente condiviso: Icardi, legato ai parigini per altri due anni, ha uno stipendio da 10 milioni. Un’enormità che però potrebbe essere compensata con la partecipazione di Wanda a uno dei tanti programmi Mediaset.

Il Monza vorrebbe poi anche Dybala. Galliani ha fatto un sondaggio anche con l’entourage della Joya. Sondaggio destinato a rimanere tale. L’ex Juve infatti ambisce ad un club pronto a garantirgli un ingaggio da top player e che giochi su palcoscenici importanti ma il tentativo è stato fatto e i brianzoli restano alla finestra.

I tifosi non credono all’idea Dybala al Monza

La voce fa il giro del web e se l’ipotesi Icardi viene considerata in parte plausibile, nessuno dà credito alla possibilità di vedere Dybala con la maglia del Monza: “Buongiorno, ho appena letto Dybala al Monza e Bernardeschi all’atletico e ora ho il dubbio di aver viaggiato nel multiverso mentre dormivo”, oppure: “Un’estate a star dietro alle favolette della banda monzese, con un fatturato ridicolo…Qualche nome altisonante arriverà probabilmente, ma non di certo chi oggi può ancora giocare senza problemi in Champions”

C’è chi ironizza: “Il Monza ci sta provando anche per CR7, sarebbe un gran colpo”, oppure: “Quello che amministra il Monza e vuol portare Dybala e Icardi in squadra è lo stesso che negli ultimi anni di Milan aveva portato Lapadula, Cerci e Bertolacci vari?”.

Il web è in tilt: “Non so Dybala, ma Icardi al Monza lo vedrei molto bene, anzi i suoi 15/20 gol per me li farà tranquillo” e infine: “Tutti a ridere. Per me 0 sorprese. La forza economica ce l’hanno, dipende solo se i giocatori sono interessati. Se succede solo complimenti. Sarebbe fantastico per la serie A”.

