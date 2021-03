La calciatrice della Juve Lina Hurtig e la moglie Lisa in attesa

L’attesa è accompagnata da aspettative, interrogativi e legittime interrogazioni sull’evoluzione del proprio corpo e delle relazioni. Ma è anche unico, irripetibile, per ogni coppia. E così è per l’attaccante della Juventus Women, Lina Hurtig e per sua moglie Lisa.

Le future mamme hanno annunciato l’arrivo del loro primogenito o della loro primogenita (non è noto il sesso) in una video intervista diffusa dalla Juventus.

Lina Hurtig e sua moglie Lisa annunciano la gravidanza

E’ una fase di grande appagamento, dal punto di vista professionale per via dei risultati della Juve e del successo legato alle singole calciatrici come Cristiana Girelli (protagonista anche a Sanremo 2021), per entrambe, innamorate della loro famiglia e del calcio grazie al quale si sono incontrate, conosciute e amate. Entrambe svedesi, Lina, 25 anni, e Lisa, 34, stanno insieme dal 2014.

“Abbiamo deciso di provare ad avere un figlio a ottobre. È successo tutto molto velocemente”, ha detto Lina nel video. È stata Lisa, anche lei una calciatrice (gioca nella squadra svedese di Linköpings), a portare avanti la gravidanza. “A novembre io ero qui in Italia e lei era ancora in Svezia: mi ha chiamato piangendo e mi ha detto: “Sono incinta”. Non ci aspettavamo che succedesse subito, siamo felicissime”, ha desiderato ribadire Lina.

Il loro è stato un matrimonio molto intimo, quasi minimo: “Solo noi due e i testimoni, in mezzo a un bosco accanto a un lago”. “È stata una sorpresa anche per le nostre famiglie”.

L’annuncio su twitter della Juventus

L’annuncio della gravidanza, pubblicato su twitter dall’account Juventus FC Women, squadra guidata dalla capitana Sara Gama, ha suscitato emozione e qualche commento sgradevole, addirittura omofobo. Un segnale fin troppo preoccupante sullo stato dei sociale del progresso socioculturale del Paese, dove al momento non vige una normativa esplicita e netta a riguardo del riconoscimento da parte di genitori dello stesso sesso. Un tema su cui si è espressa anche la Corte Costituzionale, che ha richiamato la politica.

“Se questo può essere d’ispirazione per qualcun altro mi sta bene, ma non mi vedo come un modello”, ha affermato Lina. “Quanto a nostro figlio o nostra figlia, da grande può diventare quello o quella che vuole. Certo, non mi dispiacerebbe se giocasse a calcio un giorno, ma è libero di fare ciò che vuole, se lo fa felice”.

Perché nulla fa più felice un bimbo o una bimba di un pallone, ovunque e a prescindere dal sesso.

VIRGILIO SPORT | 17-03-2021 16:13