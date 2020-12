La classifica dei portieri di Pistocchi fa discutere i follower

Se Zlatan Ibrahimovic è l’uomo che ha trasformato il Milan, trascinando i compagni più giovani e dando un altro peso all’attacco rossonero, Gigio Donnarumma è quello che tiene a galla i rossoneri nei momenti difficili. In questa stagione il portiere classe ’99 ha piazzato almeno una parata decisiva in ogni incontro vinto dalla squadra di Stefano Pioli, confermando tutte le sue qualità e soprattutto mostrando di aver raggiunto quella continuità che magari gli era mancata nelle stagioni precedenti.

Oggi a celebrarlo c’è Maurizio Pistocchi, che in un tweet l’ha eletto il miglior portiere della serie A. “Che Donnarumma fosse un predestinato si sapeva. Oggi il suo destino si è compiuto, è diventato grande. Ha solo 21 anni, e sarà a lungo protagonista”, ha scritto il giornalista, che nei commenti s’è spinto anche più in là, arrivando a formulare, su richiesta di un follower, il suo personale podio di portieri della serie A. “Donnarumma, Szczesny, Musso”, scrive Pistocchi, mettendo dunque il portiere del Milan davanti a quello della Juventus e all’argentino dell’Udinese.

Naturalmente il tweet e la classifica di Pistocchi hanno scatenato i commenti dei follower. “Donnarumma non ha stile, troppo pompato dai media grazie alle amicizie del suo procuratore. In Italia ne esistono migliori di lui: Cragno, Gollini, Musso ad esempio hanno qualcosa in più”, scrive Ry8.

Per Iniwini, invece, il milanista “non ha punti deboli se non il proprio procuratore (Raiola, ndr), ma credo sia talmente forte da tenerlo a bada…”. Per Giulio Donnarumma “deve migliorare nelle uscite. Prima non usciva mai, dall’anno scorso esce ma non è mai sicuro da quel punto di vista. Per il resto è un grande portiere, a 21 anni”. Pistocchi non è d’accordo: “È migliorato moltissimo, anche grazie al lavoro di Dida”.

Quanto agli altri due portieri della classifica del giornalista, Frank spiega che “Musso è davvero forte, lo vedrei benissimo all’Inter come erede di Handanovic”.

