La classifica senza errori arbitrali, 36ma giornata: un match condizionato

Mancano 180 minuti al termine del campionato e arriva un altro verdetto per la nostra speciale classifica senza errori arbitrali. Dopo l’aritmetica conquista dello scudetto da parte del Napoli e la retrocessione in cadetteria della Sampdoria , è la Cremonese a salutare la massima serie con due turni d’anticipo. Si lotta ancora, invece, per gli altri obiettivi: Champions, Europa e salvezza. Una sola partita condizionata nel terzultimo turno: scopriamo insieme di quale si tratta.

Arbitri: la partita falsata del terzultimo turno

È Udinese-Lazio il match segnato da una svista piuttosto evidente a metà ripresa. Immobile frana in area lamentando un intervento falloso di Masina, Pairetto non ha dubbi e concede il rigore, facendo infuriare Marino e tutto l’entourage friulano. Per il talent arbitrale di Dazn, Luca Marelli, si tratta di un penalty “molto generoso” (eufemismo). Un calcio di rigore, insomma, che non doveva essere fischiato.

Gli altri incontri: polemiche su diversi campi

E nelle altre sfide? Disastrosa la direzione di Marinelli di Napoli-Inter: Gagliardini è espulso in ritardo, un gol di Simeone è annullato per fallo inesistente di Zielinski su D’Ambrosio, da annullare invece il 3-1 di Gaetano per precedente fallo di Juan Jesus su Acerbi. Polemiche anche in Lecce-Spezia per la mancata espulsione di Umtiti per fallo su Nzola lanciato a rete a inizio ripresa: nessun dubbio da parte di Mariani, che ha estratto solo il giallo. Diversi pasticci, infine, per Santoro in Sassuolo-Monza: il fischietto di Messina salvato dai molteplici interventi del Var.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2022-2023 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale NAPOLI 86 NAPOLI -1 87 LAZIO 68 LAZIO – 68 INTER 66 ROMA -6 66 MILAN 64 MILAN – 64 ATALANTA 61 INTER +4 62 ROMA 60 JUVENTUS (-10) – 59 JUVENTUS (-10) 59 ATALANTA +2 59 MONZA 52 FIORENTINA -5 55 BOLOGNA 50 TORINO -2 52 TORINO 50 MONZA +2 50 FIORENTINA 50 UDINESE +3 43 UDINESE 46 BOLOGNA +7 43 SASSUOLO 44 SASSUOLO +2 42 EMPOLI 42 SALERNITANA +1 38 SALERNITANA 39 EMPOLI +5 37 LECCE 33 SPEZIA -4 35 SPEZIA 31 LECCE -1 34 VERONA 30 VERONA – 30 CREMONESE 24 CREMONESE -1 25 SAMPDORIA 18 SAMPDORIA -2 20

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport, giunto alla sua quarta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan