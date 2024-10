La classifica senza errori arbitrali, 9a giornata: sviste a Napoli e a Firenze, il verdetto su Inter-Juve

Continuano le sviste in Serie A, alcune davvero evidenti, seguite da polemiche per le decisioni degli arbitri e per i mancati interventi dalla Sala Var. La nona giornata della stagione 2024-25, però, fa segnare a suo modo un record: è la prima a non far registrare partite falsate. Gli errori e gli strafalcioni dei direttori di gara, infatti, non hanno condizionato in modo determinante i risultati delle partite. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata alla nona di campionato e alla vigilia del primo turno infrasettimanale dell’anno.

Arbitri, la moviola di Inter-Juventus

Tanta apprensione alla vigilia di Inter-Juve per la designazione di Guida, protagonista di un incredibile errore in settimana in Champions in Atletico Madrid-Lille, in tandem con Pairetto al Var. In realtà il fischietto campano ha ben diretto e non ha sbagliato nulla, come sottolineato dai vari moviolisti in tv e nelle varie testate. Giusto, infatti, assegnare entrambi i penalty all’Inter, così come corrette le altre decisioni prese da Guida nel corso della spettacolare sfida di San Siro.

Gli altri match: errori al Maradona e al Franchi

Errori evidenti, invece, in altri due campi. In Napoli-Lecce pessima la direzione di Tremolada, che prima concede un gol a Di Lorenzo segnato da un evidente fuorigioco, poi nega un rigore solare alla capolista (intervento in ritardo di Banda su Politano) e non si capisce perché il Var non lo corregga. Nel finale manca un rosso a Di Lorenzo (fallo su Rebic), ma mancando 2′ al termine è troppo poco per parlare di partita falsata. Svista anche a Firenze, protagonista Sozza: il rigore per i Viola nasce da un fallo di Celik su Bove che non c’è.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

virtuale NAPOLI 22 NAPOLI – 22 INTER 18 TORINO -3 17 JUVENTUS 17 LAZIO -1 17 FIORENTINA 16 JUVENTUS – 17 ATALANTA 16 INTER +1 17 LAZIO 16 FIORENTINA – 16 UDINESE 16 ATALANTA – 16 MILAN* 14 UDINESE – 16 TORINO 14 MILAN* – 14 EMPOLI 11 ROMA -3 13 ROMA 10 EMPOLI – 11 BOLOGNA* 9 COMO – 9 COMO 9 VERONA – 9 CAGLIARI 9 MONZA – 8 VERONA 9 PARMA – 8 MONZA 8 BOLOGNA* +1 8 PARMA 8 CAGLIARI +2 7 GENOA 6 VENEZIA -1 6 VENEZIA 5 GENOA – 6 LECCE 5 LECCE – 5

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

