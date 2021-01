La classifica senza errori arbitrali: diciassettesima giornata

Un errore grave e tanti peccati veniali, alcuni dei quali corretti solo grazie all’intervento provvidenziale dalla sala Var: giornata ricca di episodi scottanti, la terzultima del girone di andata. Tre le direzioni finite nell’occhio del ciclone: quella di Maresca in Milan-Torino, quella di Massa in Juve-Sassuolo e quella di Di Bello in Roma-Inter.

Roma-Inter: manca un rigore

Proprio Di Bello combina il pasticcio più grave del turno. Il fischietto brindisino, già protagonista di una direzione contestatissima nel match dell‘Olimpico dello scorso luglio, si ripete anche a gennaio. A risultare danneggiata è l’Inter, a cui manca un rigore per l’intervento in ritardo di Ibanez su Lautaro a inizio ripresa. Gli estremi per il rigore ci sarebbero tutti e non si capisce perché Mazzoleni, dalla sala Var, non richiami il collega alla review.

Milan-Torino: che disastro

Un disastro la direzione di Maresca in Milan-Torino. Generosissimo il rigore per il Milan, concesso peraltro dopo consulto Var. Diaz è già in caduta quando impatta il piede di Belotti, il fischietto partenopeo opta per il penalty. Clamorosa, ma a parti invertite, la topica in avvio di secondo tempo: Verdi calcia la tibia di Tonali che urla dal dolore, l’arbitro assegna addirittura il penalty al Torino. Solo una provvidenziale on field review evita il peggio. Eccessivo anche il giallo a Leao: un giallo pesante, che farà saltare la prossima partita all’attaccante rossonero.

Juventus-Sassuolo, Massa sotto accusa

Tante critiche anche all’arbitraggio di Massa in Juve-Sassuolo. Si lamenta il Sassuolo per il mancato rosso a Bonucci in avvio di gara per una trattenuta (da ultimo uomo?) a Caputo, si lamenta soprattutto la Juve per un rigore non concesso nella ripresa per un’uscita di Consigli su Ronaldo. Inevitabile, invece, il rosso a Obiang per l’intervento scomposto su Chiesa: rosso, anche in questo caso, comminato solo dopo consulto Var. Tra gli altri errori evitati in extremis nel turno, peraltro, anche quello di Pasqua in Udinese-Napoli: netto l’intervento in ritardo di Bonifazi su Lozano, è rigore netto che però il fischietto di Tivoli assegna solo dopo aver riguardato le immagini al monitor.

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti: Inter 41 punti; Juventus* 35; Milan 34; Roma 33; Napoli* 32; Atalanta* 31; Verona, Sassuolo 27; Lazio 26; Benevento 21; Sampdoria 20; Fiorentina 18; Torino, Bologna, Spezia 17; Genoa 15; Cagliari, Udinese* 14; Parma 11; Crotone 9.

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori): Milan 40 punti (+6); Inter 37 (-4); Roma 34 (+1); Juventus* 33 (-2); Napoli* (-1), Atalanta* 31; Sassuolo (+2) 29; Lazio (+2) 28; Verona 27; Benevento 21; Sampdoria 20; Fiorentina 18; Bologna, Spezia 17; Udinese* (+2) 16; Cagliari, Genoa (-1) 14; Torino (-5), Parma (+1) 12; Crotone 9.

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

