La classifica senza errori arbitrali: quattordicesima giornata

Dopo tredici giornate segnate da sviste più o meno grandi e decisive, la quattordicesima di serie A si fa ricordare per un dettaglio più che confortante: nessun errore determinante. Solo peccati veniali da parte dei fischietti, con poche e trascurabili indecisioni. Un segnale sicuramente positivo, soprattutto adesso che il campionato entra nel vivo col rush finale del girone d’andata fino alla sosta natalizia.

Polemiche in Juve-Atalanta e Venezia-Inter, ma niente errori

A lamentarsi è soprattutto la Juventus per la mancata concessione di un calcio di rigore al 92′ della partita con l’Atalanta. Cross dalla sinistra di Bernardeschi, Maehle la tocca con la mano e i bianconeri reclamano il rigore. Ayroldi non è dello stesso avviso e l’ex arbitro Marelli approva: ” Non è il braccio che si muove verso il pallone ma il contrario, inoltre è stato colpito di schiena, il braccio era leggermente fuori sagoma ma il movimento era assolutamente naturale”. Polemiche e proteste anche in Venezia-Inter per il rigore concesso a tempo scaduto ai nerazzurri e soprattutto per i labiali dell’arbitro Marinelli: scelta comunque corretta, l’intervento di Haps che tocca con la mano è assolutamente scomposto. Infine, peccato veniale anche per Chiffi in Milan-Sassuolo: manca un rosso per Theo Hernandez che, già ammonito, commette fallo da reazione su Frattesi. Errore non determinante.

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti: Napoli 33 punti; Inter 31; Atalanta, Milan 30; Roma 28; Bologna 23; Lazio, Fiorentina 21; Sassuolo, Verona, Juventus 19; Torino 18; Empoli 17; Sampdoria 15; Udinese 14; Genoa 13; Venezia 11; Spezia 9; Cagliari 8; Salernitana 6.

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori): Napoli (+2) 35 punti; Milan (+2) 32; Inter 31; Atalanta (-2) 28; Roma (-3) 25; Bologna (-2), Lazio, Fiorentina, Juventus (+2) 21; Verona, Empoli (+2) 19; Sassuolo (-1) 18; Torino (-1) 17; Sampdoria, Udinese (+1), Venezia (+4) 15; Spezia (+2) 11; Genoa (-3) 10; Cagliari, Salernitana (+2) 8.

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

Albo d’oro campionato senza errori arbitrali Virgilio Sport

2019-20: Inter

2020-21: Inter

