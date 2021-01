La classifica senza errori arbitrali: quindicesima giornata

Tanti episodi nell’occhio del ciclone nella prima giornata di campionato dell’anno nuovo. Proteste vibranti in Juve-Udinese, Benevento-Milan, Roma-Sampdoria e anche in Inter-Crotone. Ma l’unico match condizionato da errori determinanti dei fischietti è quello di Marassi tra Genoa e Lazio.

Le sviste determinanti

Un mezzo disastro la direzione di Calvarese a Genova, con la parziale scusante della mancata assistenza dell’uomo Var Mazzoleni. Già in avvio manca un rigore ai biancocelesti per contatto Czyborra-Lazzari, nella ripresa probabilmente ne manca un altro per tocco di mano di Zappacosta su sponda di Luiz Felipe: per Calvarese, dopo il controllo Var, c’è fallo in attacco del laziale, decisione che lascia perplessi.

Gli altri episodi da moviola del turno

In Juve-Udinese giusto annullare sia il gol di De Paul che quello di Ramsey per tocchi di mano. Unico dubbio sul protocollo: Giacomelli poteva andare tanto a ritroso nell’azione per rivedere l’irregolarità dell’argentino dell’Udinese? A Benevento manca probabilmente un rigore ai sanniti per contatto Diaz-Caprari in area, eccessivo in compenso il rosso a Tonali estratto da Pasqua dopo consulto Var. In Roma-Samp due episodi dubbi: negato un rigore ai giallorossi per spinta di Tonelli su Mkhitaryan, rischia grosso pure Smalling nel finale per un tocco con la mano in area ma Chiffi lascia correre. Manca, infine, un rigore al Crotone sul 2-2 a San Siro contro l’Inter: Brozovic ha il braccio largo, ma per Aureliano è tutto regolare. L’ampia vittoria nerazzurra spegnerà le polemiche.

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti: Inter 38 punti; Milan 31; Roma 30; Juventus*, Napoli* 29; Atalanta* 25; Sassuolo 24; Verona 23; Lazio 20; Benevento 18; Sampdoria 17; Torino, Bologna 16; Fiorentina 15; Cagliari 14; Udinese* 13; Genoa 12; Spezia, Parma 11; Crotone 9.

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori): Milan 37 punti (+6); Inter 36 (-2); Roma 30; Napoli* 28 (-1); Juventus* 27 (-2); Sassuolo (+2) 26; Atalanta* 25; Verona 23; Lazio (+2) 22; Benevento 18; Sampdoria 17; Bologna 16; Fiorentina, Udinese* (+2) 15; Cagliari 14; Parma (+1) 12; Torino (-5), Genoa (-1), Spezia 11; Crotone 9.

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

Albo d’oro campionato senza errori arbitrali Virgilio Sport

2019-20: Inter

SPORTEVAI | 04-01-2021 13:00