La classifica senza errori arbitrali, settima giornata: una svista clamorosa e troppi pasticci Var

Si viaggia al ritmo d i una partita falsata per turno in Serie A . Quello che era il trend delle prime giornate si conferma infatti anche nel settimo round, che precede la sosta per gli impegni delle Nazionali. Le sviste continuano, una purtroppo si è rivelata determinante, anche se dalla squadra arbitrale continuano a far muro e a dire che va tutto bene. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata alla settima di campionato.

Arbitri, l’incredibile errore che falsa un match

La partita falsata del turno è Monza-Roma: manca infatti un calcio di rigore in favore dei giallorossi proprio nelle battute finali del match, quando Kiryakopoulos frana addosso a Baldanzi pestandogli prima un piede e poi sbilanciandolo pure durante il salto. Per La Penna e il Var Aureliano niente penalty, ma quello che più ha sconcertato è stato il fatto che Gervasoni sia andato in tv a DAZN a dire che il rigore non c’era. Una spiegazione che non ha convinto nessuno.

Le altre partite: dubbi su rigori ed espulsioni

Dubbi anche in altre gare, soprattutto per la mancanza di uniformità di interpretazione tra un campo e l’altro. Il Var non interviene in Napoli-Como, quando Kempf falcia Anguissa con un intervento killer, e lo fa invece (correttamente) in Inter-Torino per il fallo di Maripan su Thuram. Due gli interventi Var in Juve-Cagliari, che salvano Marinelli: s’era perso entrambi i rigori. Non interviene infine, misteriosamente, il Var in Fiorentina-Milan: c’era infatti il quarto rigore di giornata, in favore della Fiorentina, per fallo di Theo su Colpani.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

virtuale NAPOLI 16 NAPOLI – 16 INTER 14 LAZIO -1 14 JUVENTUS 13 ROMA -3 13 LAZIO 13 TORINO -2 13 UDINESE 13 JUVENTUS – 13 MILAN 11 UDINESE – 13 TORINO 11 INTER +1 13 ATALANTA 10 MILAN – 11 ROMA 10 ATALANTA – 10 EMPOLI 10 EMPOLI – 10 FIORENTINA 10 FIORENTINA – 10 VERONA 9 VERONA – 9 BOLOGNA 8 COMO – 8 COMO 8 BOLOGNA +1 7 PARMA 6 PARMA – 6 CAGLIARI 6 CAGLIARI – 6 LECCE 5 VENEZIA -1 5 GENOA 5 LECCE – 5 MONZA 4 GENOA – 5 VENEZIA 4 MONZA – 4

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

