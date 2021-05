La classifica senza errori arbitrali: ultima giornata e verdetti

Ultima di campionato senza troppe sviste di marca arbitrale. Gli errori determinanti si concentrano in una sola partita, quella di La Spezia, mentre sono buone le direzioni di Mariani in Atalanta-Milan, di Chiffi in Napoli-Verona e di Valeri in Bologna-Juventus, i match che hanno animato la volata Champions.

Arbitri: le partite dell’ultimo turno

In Spezia-Roma manca un rigore in favore dei liguri: al 9′ Cristante commette fallo su Gyasi in area, Pezzuto lascia correre. Dubbi anche sul 2-2 dei giallorossi, quando Dzeko trattiene Capradossi prima di servire l’assist a Mkhitaryan per il gol. In Atalanta-Milan corretti i due penalty in favore dei rossoneri. Poco materiale da moviola in Bologna-Juventus, mentre in Napoli-Verona Chiffi e il Var vedono bene sull’azione del pareggio di Faraoni, non viziata da irregolarità.

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti: Inter 96 punti; Napoli 81; Atalanta 80; Juventus 76; Milan 74; Lazio 66; Roma 60; Sassuolo 58; Sampdoria 54; Torino 49; Verona 46; Spezia, Genoa 41; Bologna 40; Fiorentina 39; Udinese 37; Cagliari 36; Benevento 31; Crotone 21; Parma 19.

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori): Inter 91 punti (-5); Milan 79 (+5); Atalanta 78 (-2), Juventus 78 (+2); Napoli 77 (-4); Lazio 68 (+2); Roma 62 (+2), Sassuolo 62 (+4); Sampdoria 52 (-2); Verona 45 (-1); Genoa 42 (+1); Bologna 41 (+1); Fiorentina 40 (+1), Udinese 40 (+3); Spezia 39 (-2); Torino 37 (-12), Cagliari 37 (+1); Benevento 33 (+2); Crotone 23 (+2); Parma 20 (+1).

Classifica senza errori arbitrali: i verdetti

Campione d’Italia: Inter

In Champions: Inter, Napoli, Atalanta, Juventus

In Europa League: Milan, Lazio

In Conference League: Roma

Squadra più penalizzata: Torino (-12 punti)

Squadra più “aiutata”: Milan (+5 punti)

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

Albo d’oro campionato senza errori arbitrali Virgilio Sport

2019-20: Inter

2020-21: Inter

